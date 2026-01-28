ZUS podaje, że od początku stycznia 2026 r. wpłynęło 309 612 wniosków o dodanie do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na umowę o pracę. Zakład rozpatrzył już 228 806 z nich, wydając ponad 508 000 zaświadczeń, ponieważ jeden wniosek może skutkować kilkoma dokumentami. Jednocześnie ZUS odrzucił 49 569 wniosków, głównie ze względu na brak danych potwierdzających okresy ubezpieczenia.

Tak duże zainteresowanie to bezpośredni efekt zmian, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2026 r. W pierwszym etapie dotyczą one pracodawców z sektora finansów publicznych, a od 1 maja obejmą również cały sektor prywatny. Nowe regulacje pozwalają uwzględniać w stażu pracy m.in. okresy pracy na zleceniu, prowadzenia działalności gospodarczej czy współpracy przy takich umowach.

Dlaczego wniosków jest tak dużo?

Przepisy mają w praktyce ogromne znaczenie dla setek tysięcy pracowników, którzy latami pracowali w formach innych niż tradycyjna umowa o pracę.

Aby pracodawca mógł doliczyć te okresy do stażu, konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia z ZUS. To oznacza, że większość zainteresowanych musi złożyć wniosek. Obecnie można to zrobić wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem eZUS.

ZUS podkreśla, że część wnioskodawców otrzyma odmowę, jeżeli w systemie brakuje danych o opłaconych składkach. Dotyczy to szczególnie przypadków starszych okresów lub aktywności, które pierwotnie nie były objęte ubezpieczeniem. W takich sytuacjach możliwe jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego i przedstawienie własnej dokumentacji.

Jak złożyć wniosek USP w ZUS?

Aby otrzymać zaświadczenie potrzebne do doliczenia nowych okresów do stażu pracy, wnioskodawcy muszą korzystać wyłącznie z platformy eZUS. Po zalogowaniu się do systemu można znaleźć formularz USP w katalogu usług i wypełnić go elektronicznie, przy czym część danych uzupełnia się automatycznie, a pozostałe trzeba wpisać samodzielnie.

Wniosek należy wysłać bezpośrednio przez platformę, a wszystkie dokumenty, zarówno zaświadczenia, jak i ewentualne decyzje odmowne, trafiają na konto użytkownika w formie elektronicznej.

ZUS podkreśla, że jeśli w systemie brakuje danych z dawnych lat, możliwe jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego z wykorzystaniem dodatkowych dokumentów. Takie rozwiązanie ma usprawnić cały proces.

Co dalej? Mobilizacja przed majem

ZUS zapewnia, że procedura wydawania zaświadczeń jest maksymalnie uproszczona. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, czyli w ciągu 7 dni od wpływu. Urzędnicy spodziewają się jednak, że kolejna, jeszcze większa fala wniosków nadejdzie w maju. Wtedy zmiany obejmą również osoby zatrudnione w sektorze prywatnym.

Nowe regulacje mają docelowo ujednolicić sposób liczenia stażu pracy i uporządkować sytuację osób, które latami pracowały w innych formach zatrudnienia. Na razie jednak dla ZUS oznaczają rekordowy początek roku i konieczność pracy w znacznie większym obciążeniu niż w poprzednich latach.

Źródło: zus.pl

