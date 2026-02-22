ZUS wysłał ponad 10 milionów pism. Co zrobić, gdy dostaniesz przesyłkę?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną wysyłkę dokumentów podatkowych za 2025 rok. Do adresatów trafiło (albo trafi) ponad 10 milionów formularzy PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. Jeśli otrzymasz pismo, możesz zająć się rocznym rozliczeniem podatku. Wyjaśniamy, jak zidentyfikować otrzymany dokument.
Spis treści:
- Kto otrzymał PIT z ZUS?
- Co oznacza PIT-40A?
- PIT-11A i PIT-11 - kiedy potrzebna jest decyzja?
- Kiedy nie warto polegać na automatycznym rozliczeniu?
- Przekazanie 1,5% podatku na OPP
- Zmiana adresu a brak PIT-u w skrzynce
- Kogo ZUS nie rozlicza?
Kto otrzymał PIT z ZUS?
Dokument podatkowy z ZUS trafia do każdej osoby, która w 2025 roku choćby raz pobrała świadczenie z ubezpieczeń społecznych.
Nie chodzi wyłącznie o emerytury i renty. Obowiązek wystawienia informacji podatkowej obejmuje również świadczenia krótkoterminowe, takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne.
W praktyce oznacza to, że nawet jednorazowa wypłata świadczenia może skutkować otrzymaniem formularza PIT. To normalna procedura, a sam dokument pełni funkcję informacyjną - zawiera dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego.
Co oznacza PIT-40A?
PIT-40A to formularz, który ma dla świadczeniobiorcy najbardziej "bezobsługowy" charakter. Otrzymują go przede wszystkim emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie przez cały rok kalendarzowy, a wynik rozliczenia podatku PIT wskazuje na niedopłatę podatku lub saldo zerowe.
W przypadku PIT-40A nie ma obowiązku składania dodatkowego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.
ZUS wykonał rozliczenie roczne w imieniu świadczeniobiorcy. Jeżeli z dokumentu wynika niedopłata, zostanie ona potrącona automatycznie ze świadczenia wypłacanego za kwiecień.
PIT-11A i PIT-11 - kiedy potrzebna jest decyzja?
Inaczej wygląda sytuacja osób, które otrzymały formularz PIT-11A lub PIT-11. Te dokumenty nie są rozliczeniem rocznym, lecz informacją o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek.
Adresaci mają do wyboru dwa rozwiązania:
- samodzielne złożenie zeznania podatkowego,
- pozostawienie rozliczenia w trybie automatycznym.
W drugim wariancie urząd skarbowy (o ile podatnik nie wprowadzi zmian) zaakceptuje przygotowane zeznanie PIT-37 po 30 kwietnia.
Kiedy nie warto polegać na automatycznym rozliczeniu?
Automatyczna akceptacja zeznania bywa komfortowa, jednak nie zawsze najlepsza dla podatnika. Chodzi o ulgi i odliczenia. Jeśli podatnik planuje skorzystać z preferencji podatkowych, konieczne jest samodzielne złożenie deklaracji PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia. W przeciwnym razie odliczenia nie zostaną uwzględnione. Wygenerowane automatycznie zeznanie zawiera bowiem wyłącznie podstawowe dane, bez dodatkowych modyfikacji.
Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy podatnik:
- rozlicza wydatki rehabilitacyjne,
- korzysta z ulg rodzinnych,
- uwzględnia darowizny,
- chce odliczyć określone koszty.
W takich przypadkach PIT z ZUS pełni funkcję źródła danych, ale nie zamyka całego procesu rozliczenia.
Przekazanie 1,5% podatku na OPP
Emeryci i renciści, podobnie jak inni podatnicy, mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zasady są stosunkowo proste.
Jeżeli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację co w roku poprzednim, zazwyczaj nie musi podejmować dodatkowych działań. System podatkowy uwzględni wcześniejszą dyspozycję.
W przypadku zmiany organizacji konieczne jest złożenie formularza PIT-OP w urzędzie skarbowym. To jedyna formalność potrzebna do aktualizacji wskazania beneficjenta.
Zmiana adresu a brak PIT-u w skrzynce
Część świadczeniobiorców może zauważyć, że dokument nie dotarł pocztą mimo aktualizacji danych adresowych. Wynika to z technicznego momentu przygotowywania deklaracji.
Jeżeli wniosek o zmianę adresu wpłynął w trakcie procesu wysyłki, ZUS mógł nie zdążyć uwzględnić nowego miejsca doręczenia. Nie oznacza to jednak problemu z dostępem do formularza.
Dokument można:
- pobrać i wydrukować z konta w eZUS,
- odebrać w dowolnej placówce ZUS.
Kogo ZUS nie rozlicza?
Nie wszyscy świadczeniobiorcy podlegają rocznemu rozliczeniu przez ZUS. Co więcej ZUS nie zawsze automatycznie rozliczy emeryta. Wyłączenia dotyczą m.in.:
- osób mieszkających w określonych państwach objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- podatników, u których wystąpiła nadpłata podatku.
W przypadku nadpłaty zwrot realizuje urząd skarbowy. Termin wypłaty środków zależy od momentu złożenia zeznania podatkowego lub automatycznej akceptacji deklaracji.