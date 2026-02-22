ZUS wysłał ponad 10 milionów pism. Co zrobić, gdy dostaniesz przesyłkę?

Spis treści: Kto otrzymał PIT z ZUS? Co oznacza PIT-40A? PIT-11A i PIT-11 - kiedy potrzebna jest decyzja? Kiedy nie warto polegać na automatycznym rozliczeniu? Przekazanie 1,5% podatku na OPP Zmiana adresu a brak PIT-u w skrzynce Kogo ZUS nie rozlicza?

Kto otrzymał PIT z ZUS?

Dokument podatkowy z ZUS trafia do każdej osoby, która w 2025 roku choćby raz pobrała świadczenie z ubezpieczeń społecznych.

Nie chodzi wyłącznie o emerytury i renty. Obowiązek wystawienia informacji podatkowej obejmuje również świadczenia krótkoterminowe, takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne.

W praktyce oznacza to, że nawet jednorazowa wypłata świadczenia może skutkować otrzymaniem formularza PIT. To normalna procedura, a sam dokument pełni funkcję informacyjną - zawiera dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego.

Co oznacza PIT-40A?

PIT-40A to formularz, który ma dla świadczeniobiorcy najbardziej "bezobsługowy" charakter. Otrzymują go przede wszystkim emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie przez cały rok kalendarzowy, a wynik rozliczenia podatku PIT wskazuje na niedopłatę podatku lub saldo zerowe.

W przypadku PIT-40A nie ma obowiązku składania dodatkowego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.

ZUS wykonał rozliczenie roczne w imieniu świadczeniobiorcy. Jeżeli z dokumentu wynika niedopłata, zostanie ona potrącona automatycznie ze świadczenia wypłacanego za kwiecień.

PIT-11A i PIT-11 - kiedy potrzebna jest decyzja?

Inaczej wygląda sytuacja osób, które otrzymały formularz PIT-11A lub PIT-11. Te dokumenty nie są rozliczeniem rocznym, lecz informacją o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek.

Adresaci mają do wyboru dwa rozwiązania:

samodzielne złożenie zeznania podatkowego,

pozostawienie rozliczenia w trybie automatycznym.

W drugim wariancie urząd skarbowy (o ile podatnik nie wprowadzi zmian) zaakceptuje przygotowane zeznanie PIT-37 po 30 kwietnia.

Kiedy nie warto polegać na automatycznym rozliczeniu?

Automatyczna akceptacja zeznania bywa komfortowa, jednak nie zawsze najlepsza dla podatnika. Chodzi o ulgi i odliczenia. Jeśli podatnik planuje skorzystać z preferencji podatkowych, konieczne jest samodzielne złożenie deklaracji PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia. W przeciwnym razie odliczenia nie zostaną uwzględnione. Wygenerowane automatycznie zeznanie zawiera bowiem wyłącznie podstawowe dane, bez dodatkowych modyfikacji.

Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy podatnik:

rozlicza wydatki rehabilitacyjne,

korzysta z ulg rodzinnych,

uwzględnia darowizny,

chce odliczyć określone koszty.

W takich przypadkach PIT z ZUS pełni funkcję źródła danych, ale nie zamyka całego procesu rozliczenia.

Przekazanie 1,5% podatku na OPP

Emeryci i renciści, podobnie jak inni podatnicy, mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zasady są stosunkowo proste.

Jeżeli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację co w roku poprzednim, zazwyczaj nie musi podejmować dodatkowych działań. System podatkowy uwzględni wcześniejszą dyspozycję.

W przypadku zmiany organizacji konieczne jest złożenie formularza PIT-OP w urzędzie skarbowym. To jedyna formalność potrzebna do aktualizacji wskazania beneficjenta.

Zmiana adresu a brak PIT-u w skrzynce

Część świadczeniobiorców może zauważyć, że dokument nie dotarł pocztą mimo aktualizacji danych adresowych. Wynika to z technicznego momentu przygotowywania deklaracji.

Jeżeli wniosek o zmianę adresu wpłynął w trakcie procesu wysyłki, ZUS mógł nie zdążyć uwzględnić nowego miejsca doręczenia. Nie oznacza to jednak problemu z dostępem do formularza.

Dokument można:

pobrać i wydrukować z konta w eZUS,

odebrać w dowolnej placówce ZUS.

Kogo ZUS nie rozlicza?

Nie wszyscy świadczeniobiorcy podlegają rocznemu rozliczeniu przez ZUS. Co więcej ZUS nie zawsze automatycznie rozliczy emeryta. Wyłączenia dotyczą m.in.:

osób mieszkających w określonych państwach objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,

podatników, u których wystąpiła nadpłata podatku.

W przypadku nadpłaty zwrot realizuje urząd skarbowy. Termin wypłaty środków zależy od momentu złożenia zeznania podatkowego lub automatycznej akceptacji deklaracji.

