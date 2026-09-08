Spis treści: ZUS wypłaca 300 plus. Ponad 1,1 mld zł trafiło już do rodzin Kto może dostać 300 zł z programu Dobry Start? 300 plus bez kryterium dochodowego Jak złożyć wniosek o 300 plus w 2026 roku? Do kiedy można złożyć wniosek o Dobry Start? Nie dostałeś jeszcze 300 zł? Sprawdź wniosek

ZUS wypłaca 300 plus. Ponad 1,1 mld zł trafiło już do rodzin

Dobry Start to coroczne świadczenie przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z edukacją dziecka. Rodzice mogą otrzymać 300 zł na każdego ucznia spełniającego warunki programu.

Najnowsze dane pokazują skalę zainteresowania świadczeniem. Według informacji opublikowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4 września 2026 roku, od 1 lipca wpłynęło 2,9 mln wniosków dotyczących ponad 4,3 mln dzieci. Łączna wartość dotychczasowych wypłat przekroczyła już 1,1 mld zł.

Pieniądze nie są uzależnione od wysokości zarobków rodziców. Nie ma również znaczenia ich sytuacja zawodowa. Oznacza to, że świadczenie może otrzymać zarówno rodzina o niskich dochodach, jak i gospodarstwo domowe przekraczające progi obowiązujące w niektórych innych programach socjalnych.

Kto może dostać 300 zł z programu Dobry Start?

Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia. W przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku jest wyższa i wynosi 24 lata.

Istotny jest sposób ustalania wieku. ZUS bierze pod uwagę rok kalendarzowy, w którym dziecko kończy 20 lub 24 lata. Dzięki temu z programu mogą korzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników czy szkół policealnych, którzy osiągnęli wskazany wiek jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

300 plus obejmuje dzieci i młodzież uczącą się m.in. w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz policealnych. Świadczenie nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do tzw. zerówki ani na studentów.

Pieniądze mają pomóc w sfinansowaniu szkolnych wydatków. Mogą zostać przeznaczone m.in. na zeszyty, podręczniki, przybory, plecak czy wyposażenie potrzebne uczniowi do nauki.

300 plus bez kryterium dochodowego

Jedną z najważniejszych zasad programu Dobry Start jest brak kryterium dochodowego. ZUS nie sprawdza więc, ile zarabiają rodzice, aby ustalić prawo do 300 zł.

W przypadku rodziny z dwojgiem uprawnionych dzieci oznacza to 600 zł wsparcia, przy trojgu uczniów - 900 zł. Świadczenie jest przyznawane raz w roku szkolnym na każde dziecko spełniające wymagania programu.

Samo spełnienie warunków nie wystarczy jednak do otrzymania pieniędzy. Rodzic lub opiekun musi złożyć wniosek. ZUS nie przyznaje świadczenia automatycznie.

Jak złożyć wniosek o 300 plus w 2026 roku?

Cała procedura odbywa się elektronicznie. Nie trzeba drukować dokumentów ani składać ich osobiście w placówce ZUS.

Wniosek można przesłać za pośrednictwem:

aplikacji mZUS,

PUE/eZUS,

bankowości elektronicznej,

portalu Emp@tia.

Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane informacje. Szczególnej uwagi wymagają PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego. Pieniądze z programu nie są wypłacane w gotówce - trafiają wyłącznie na konto wskazane we wniosku.

Do kiedy można złożyć wniosek o Dobry Start?

Nabór rozpoczął się 1 lipca, ale rodzice, którzy do tej pory nie złożyli dokumentów, nadal mogą to zrobić. Ostateczny termin przypada 30 listopada 2026 roku.

To data, której nie warto przeoczyć. W większości przypadków złożenie formularza po terminie nie pozwoli już otrzymać pieniędzy za obecny rok szkolny.

Przepisy przewidują szczególny wyjątek dotyczący dziecka, które ukończyło 20 lat i po 30 listopada otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności. W takim przypadku możliwe jest późniejsze wystąpienie o świadczenie.

Pozostali rodzice i opiekunowie powinni jednak potraktować 30 listopada jako nieprzekraczalny termin.

Nie dostałeś jeszcze 300 zł? Sprawdź wniosek

Jeśli mimo złożonego wniosku nadal nie masz pieniędzy na koncie, sprawdź powód, dla którego przelew nie dotarł. Zacznij od weryfikacji statusu wniosku, logując się do swojego profilu PUE/eZUS lub do aplikacji. Być może dowiesz się z niego o błędach albo brakach, które uniemożliwiają procesowanie go.

Pamiętaj, że ZUS prowadzi postępowanie w sprawie Dobrego Startu całkowicie elektronicznie. Tym samym kanałem złożysz wniosek, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Trzeba się jednak spieszyć, bo czas mija.



