ZUS wprowadza zmiany w wydawaniu jednego zaświadczenia. Jest komunikat

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komunikat dotyczący zmian w obsłudze wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Tego rodzaju zaświadczenia są niezbędne przedsiębiorcom, np. przy wnioskowaniu o kredyt lub leasing.

ZUS wprowadza zmiany dotyczące obsługi wniosków o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
ZUS wprowadza zmiany dotyczące obsługi wniosków o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składekWojtek LaskiEast News

Zmiany wdrożone przez ZUS dotyczą decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Rzeczona decyzja będzie wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych płatnika. Po odebraniu decyzji o odmowie, zostanie ona także dostarczona na profil płatnika na PUE ZUS/eZUS.

ZUS wprowadza zmiany. Chodzi o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Jak czytamy na stronie ZUS-u, odpowiedź na wniosek RWN (o wydanie wspomnianego zaświadczenia) "będzie w postaci dokumentu elektronicznego w formacie pdf, opatrzonego podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania".

Zmiany dotyczą również treści zaświadczenia i decyzji oraz układu graficznego dokumentów. Teraz mają być czytelniejsze dla odbiorców.

Co istotne - zaświadczenia nadal będą wydawane w formie papierowej na salach obsługi klientów oraz wysyłane w tej samej wersji (papierowej) pocztą na adres do korespondencji.

Jak wynika z informacji podanych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzone zmiany "wynikają z przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego".

Jak złożyć wniosek RWN? Zaświadczenie jest wydawane przedsiębiorcom

Osoby prowadzące działalność i odprowadzające składki za siebie lub zatrudnione osoby mogą wystąpić do ZUS-u o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP. Do tego celu potrzebny będzie wniosek RWN, który możemy pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź uzyskać w placówce.

Sprawę można załatwić drogą internetową - za pomocą platformy PUE ZUS lub w trakcie wizyty w dowolnej placówce ZUS-u. Zaświadczenie można uzyskać nie później niż siedem dni od momentu złożenia wniosku. Co ciekawe, jak wynika z informacji podanych na stronie biznes.gov.pl: "w sprawie, która nie budzi wątpliwości urzędu" zaświadczenie można otrzymać od razu.

Wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie może być potrzebne przedsiębiorcy przy składaniu wniosku o kredyt lub leasing w banku, przy udziale w przetargu bądź przy rozliczaniu się za uzyskane dotacje.

Zobacz również:

ZUS zacznie liczyć do stażu pracy także umowy zlecenie i pracę na własnej działalności
Polska

ZUS wyda nowe zaświadczenia. Zapowiada się "szturmowanie" urzędów

Agnieszka Boreczek
Zapadła decyzja ws. apelacji Doriana S. Sąd utrzymał wyrok dożywociaPolsat NewsPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze