Zmiany wdrożone przez ZUS dotyczą decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Rzeczona decyzja będzie wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych płatnika. Po odebraniu decyzji o odmowie, zostanie ona także dostarczona na profil płatnika na PUE ZUS/eZUS.

ZUS wprowadza zmiany. Chodzi o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Jak czytamy na stronie ZUS-u, odpowiedź na wniosek RWN (o wydanie wspomnianego zaświadczenia) "będzie w postaci dokumentu elektronicznego w formacie pdf, opatrzonego podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania".

Zmiany dotyczą również treści zaświadczenia i decyzji oraz układu graficznego dokumentów. Teraz mają być czytelniejsze dla odbiorców.

Co istotne - zaświadczenia nadal będą wydawane w formie papierowej na salach obsługi klientów oraz wysyłane w tej samej wersji (papierowej) pocztą na adres do korespondencji.

Jak wynika z informacji podanych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzone zmiany "wynikają z przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego".

Jak złożyć wniosek RWN? Zaświadczenie jest wydawane przedsiębiorcom

Osoby prowadzące działalność i odprowadzające składki za siebie lub zatrudnione osoby mogą wystąpić do ZUS-u o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP. Do tego celu potrzebny będzie wniosek RWN, który możemy pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź uzyskać w placówce.

Sprawę można załatwić drogą internetową - za pomocą platformy PUE ZUS lub w trakcie wizyty w dowolnej placówce ZUS-u. Zaświadczenie można uzyskać nie później niż siedem dni od momentu złożenia wniosku. Co ciekawe, jak wynika z informacji podanych na stronie biznes.gov.pl: "w sprawie, która nie budzi wątpliwości urzędu" zaświadczenie można otrzymać od razu.

Wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie może być potrzebne przedsiębiorcy przy składaniu wniosku o kredyt lub leasing w banku, przy udziale w przetargu bądź przy rozliczaniu się za uzyskane dotacje.

