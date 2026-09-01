Spis treści: Ile wynosi czternasta emerytura? Nie każdy otrzyma ją w pełnej wysokości Terminy wypłat czternastej emerytury. Kiedy ZUS zrealizuje przelew?

Czternasta emerytura, czyli kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, przysługuje emerytom i rencistom, którzy na dzień 31 sierpnia mają prawo do pobierania świadczenia. W przypadku, gdy dana osoba ma zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, czternastka nie zostanie wypłacona.

Ile wynosi czternasta emerytura? Nie każdy otrzyma ją w pełnej wysokości

Pełna kwota czternastej emerytury to 1978,49 zł brutto. Taki dodatek otrzymają osoby, których wysokość regularnego świadczenia nie przekracza 2900 zł brutto. W sytuacji, gdy emerytura lub renta jest wyższa, czternastka zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Przykładowe kwoty czternastej emerytury z uwzględnieniem aktualnej emerytury:

emerytura w wysokości 2800 zł brutto - czternastka wyniesie 1978,49 zł (pełna kwota);

emerytura w wysokości 3000 zł brutto - czternastka wyniesie 1878,49 zł (obniżona o kwotę przekroczenia);

emerytura w wysokości 3500 zł brutto - czternastka wyniesie 1378,49 zł (obniżona o kwotę przekroczenia);

emerytura w wysokości 4000 zł brutto - czternastka wyniesie 878,49 zł (obniżona o kwotę przekroczenia);

emerytura w wysokości 5000 zł brutto - czternastka nie przysługuje.

Co ważne - ZUS nie wypłaci czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł brutto. Wobec tego, na dodatkowe świadczenie mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 4828,49 zł brutto.

Terminy wypłat czternastej emerytury. Kiedy ZUS zrealizuje przelew?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone wraz z wrześniowymi emeryturami i rentami w standardowych terminach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych dni wypada w weekend lub dzień świąteczny, wypłata jest dokonywana we wcześniejszy dzień roboczy.

Jak prezentuje się harmonogram wypłat czternastej emerytury na wrzesień? Oto poszczególne terminy:

wtorek 1 września;

piątek 4 września (6 września wypada w niedzielę);

czwartek 10 września;

wtorek 15 września;

piątek 18 września (20 września wypada w niedzielę);

piątek 25 września.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu. Oznacza to, że ZUS zrealizuje przelew bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.



