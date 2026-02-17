ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji. Na tej zmianie skorzystają miliony emerytów

Klaudia Kuryśko

Klaudia Kuryśko

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostaną zwaloryzowane. W związku z tym ZUS będzie wysyłał do wszystkich świadczeniobiorców decyzje o nowej wysokości ich emerytury lub renty oraz dodatków (jeśli są pobierane). Ile więcej będą mieć seniorzy w portfelach? Wyjaśniamy.

Koperta z logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz napis ZUS, leżąca na stole obok stosu banknotów polskich złotych.
ZUS wysyła pisma do milionów PolakówARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Spis treści:

  1. Wyższe emerytury i renty. Od marca wzrost o 5,3 procent
  2. Jakie jeszcze świadczenia ulegają waloryzacji?
  3. Decyzja w sprawie waloryzacji emerytur i rent - czy trzeba składać wniosek?

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są corocznie (1 marca) waloryzowane w oparciu o dwa główne czynniki ekonomiczne, które GUS już opublikował. Tym samym poznaliśmy wartość o jaką wzrosną emerytury, renty oraz dodatki.

Wyższe emerytury i renty. Od marca wzrost o 5,3 procent

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. - to nieco wyższa liczba niż przewidywano w ustawie budżetowej (4,88 proc.). Dzięki podwyżkom do portfeli seniorów trafi często nawet kilka tysięcy więcej w skali roku.

Waloryzacja na tym poziomie sprawiła, że kwota najniższej emerytury (odpowiadająca również wysokości renty socjalnej) wzrosła z 1878,91 zł do 1978,49 zł. Jest to o 99,58 zł miesięcznie więcej, co daje podwyżkę rzędu 1194,96 zł brutto w skali 12 miesięcy.

Wzrośnie również renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Do 28 lutego było to 1409,18 zł, od 1 marca 2026 będzie wynosiła 1483,87 zł, co daje łącznie o 896,28 zł więcej w skali 12 miesięcy.

Ponadto waloryzacji ulegnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - będzie ona wyższa o 135,28 zł (1623,36 zł w skali 12 miesięcy) i wyniesie 2687,67 zł.

Zobacz również:

Emerytury. Świadczenia części emerytów do korekty. Rząd pracuje nad nowymi przepisami
Polska

Zaniżone emerytury, wyrok uderza w ZUS. Rząd pracuje nad rozwiązaniem

Jacek Waśkiel
Jacek Waśkiel

    Jakie jeszcze świadczenia ulegają waloryzacji?

    Nie tylko emerytury i renty ulegną waloryzacji - wyższe kwoty dotyczą także rozmaitych dodatków. W tym m.in.:

    • dodatek pielęgnacyjny - z kwoty 348,22 zł wzrośnie do 366,88 zł (łącznie o 223,92 zł więcej w skali roku);
    • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji - z kwoty 522,33 zł wzrośnie do 550,02 zł (łącznie o 332,28 zł więcej);
    • dodatek dla sieroty zupełnej - z kwoty 654,48 zł wzrośnie do 689,17 zł (łącznie o 416,28 zł więcej);

    Waloryzacja dotyczy również świadczenia przedemerytalnego, które po podwyżce wyniesie 1993,76 zł brutto. Zwiększona zostanie także kwota dodatku kompensacyjnego, która od 1 marca 2026 roku będzie wynosić 52,13 zł. Zmianie ulegnie także ryczałt energetyczny, który zostanie podwyższony do kwoty 336,16 zł brutto miesięcznie.

    Zobacz również:

    Dodatek pielęgnacyjny 2026. O ile wzrośnie po waloryzacji?
    Polska

    Wyższa kwota świadczenia po waloryzacji. ZUS wypłaca je dwóm grupom

    Andrzej Zasadni
    Andrzej Zasadni

      Decyzja w sprawie waloryzacji emerytur i rent - czy trzeba składać wniosek?

      ZUS waloryzuje renty, emerytury oraz inne dodatki z urzędu. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, aby otrzymać wyższą kwotę świadczenia. Przy czym zakład rozsyła do świadczeniobiorców informacje dotyczące wysokości waloryzacji.

      Emeryci i renciści otrzymają z ZUS decyzje odnośnie do wysokości swojego świadczenia. Dokument zawiera kwotę brutto przed waloryzacją, wskaźnik waloryzacyjny oraz obliczoną na jego podstawie emeryturę bądź rentę przyznawaną od 1 marca 2026 roku. Jeśli senior pobiera dodatek pielęgnacyjny, to informacja o jego zwaloryzowanej kwocie również będzie uwzględniona na dokumencie z ZUS.

      Informacje odnośnie do wysokości waloryzacji można także zobaczyć na indywidualnym koncie PUE ZUS.

      Zobacz również:

      Emeryci zacierają ręce. Wyższa emerytura, trzynastka i czternasta. Ile wyniosą te świadczenia po waloryzacji?
      Polska

      Dobra wiadomość dla emerytów. Na kontach pojawią się wyższe kwoty

      Andrzej Zasadni
      Andrzej Zasadni
      "SAFE to łańcuch na polską niepodległość". Bocheński zachęca prezydenta do wetaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze