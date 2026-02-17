Spis treści: Wyższe emerytury i renty. Od marca wzrost o 5,3 procent Jakie jeszcze świadczenia ulegają waloryzacji? Decyzja w sprawie waloryzacji emerytur i rent - czy trzeba składać wniosek?

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są corocznie (1 marca) waloryzowane w oparciu o dwa główne czynniki ekonomiczne, które GUS już opublikował. Tym samym poznaliśmy wartość o jaką wzrosną emerytury, renty oraz dodatki.

Wyższe emerytury i renty. Od marca wzrost o 5,3 procent

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. - to nieco wyższa liczba niż przewidywano w ustawie budżetowej (4,88 proc.). Dzięki podwyżkom do portfeli seniorów trafi często nawet kilka tysięcy więcej w skali roku.

Waloryzacja na tym poziomie sprawiła, że kwota najniższej emerytury (odpowiadająca również wysokości renty socjalnej) wzrosła z 1878,91 zł do 1978,49 zł. Jest to o 99,58 zł miesięcznie więcej, co daje podwyżkę rzędu 1194,96 zł brutto w skali 12 miesięcy.

Wzrośnie również renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Do 28 lutego było to 1409,18 zł, od 1 marca 2026 będzie wynosiła 1483,87 zł, co daje łącznie o 896,28 zł więcej w skali 12 miesięcy.

Ponadto waloryzacji ulegnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - będzie ona wyższa o 135,28 zł (1623,36 zł w skali 12 miesięcy) i wyniesie 2687,67 zł.

Jakie jeszcze świadczenia ulegają waloryzacji?

Nie tylko emerytury i renty ulegną waloryzacji - wyższe kwoty dotyczą także rozmaitych dodatków. W tym m.in.:

dodatek pielęgnacyjny - z kwoty 348,22 zł wzrośnie do 366,88 zł (łącznie o 223,92 zł więcej w skali roku);

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji - z kwoty 522,33 zł wzrośnie do 550,02 zł (łącznie o 332,28 zł więcej);

dodatek dla sieroty zupełnej - z kwoty 654,48 zł wzrośnie do 689,17 zł (łącznie o 416,28 zł więcej);

Waloryzacja dotyczy również świadczenia przedemerytalnego, które po podwyżce wyniesie 1993,76 zł brutto. Zwiększona zostanie także kwota dodatku kompensacyjnego, która od 1 marca 2026 roku będzie wynosić 52,13 zł. Zmianie ulegnie także ryczałt energetyczny, który zostanie podwyższony do kwoty 336,16 zł brutto miesięcznie.

Decyzja w sprawie waloryzacji emerytur i rent - czy trzeba składać wniosek?

ZUS waloryzuje renty, emerytury oraz inne dodatki z urzędu. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, aby otrzymać wyższą kwotę świadczenia. Przy czym zakład rozsyła do świadczeniobiorców informacje dotyczące wysokości waloryzacji.

Emeryci i renciści otrzymają z ZUS decyzje odnośnie do wysokości swojego świadczenia. Dokument zawiera kwotę brutto przed waloryzacją, wskaźnik waloryzacyjny oraz obliczoną na jego podstawie emeryturę bądź rentę przyznawaną od 1 marca 2026 roku. Jeśli senior pobiera dodatek pielęgnacyjny, to informacja o jego zwaloryzowanej kwocie również będzie uwzględniona na dokumencie z ZUS.

Informacje odnośnie do wysokości waloryzacji można także zobaczyć na indywidualnym koncie PUE ZUS.

"SAFE to łańcuch na polską niepodległość". Bocheński zachęca prezydenta do weta Polsat News Polsat News