ZUS rozpoczął masową wysyłkę dokumentów. Na list czeka ponad 10 mln Polaków

Rusza wysyła deklaracji podatkowych PIT za 2025 - do kiedy potrwa?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna proces rozliczania podatkowego za 2025 rok. Ponad 10,5 mln formularzy PIT trafi do wszystkich osób, które w ubiegłym roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych, takie jak emerytury, renty bądź zasiłki.

Dokumenty zostaną udostępnione w systemie PUE/eZUS od 4 lutego 2026 r., a ich papierowe wersje dotrą do adresatów drogą pocztową - wysyłka zostanie zakończona do 28 lutego.

ZUS również przypomina, że jeśli chce się skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, to zeznanie PIT-37 lub PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia.

Kto otrzyma deklaracje z ZUS?

ZUS wysyła trzy rodzaje dokumentów, otrzymany rodzaj zależy od statusu świadczeniobiorcy. PIT-40A dostaną emeryci oraz renciści, którzy pobierali świadczenie przez cały rok, a z ich rozliczenia wynika niedopłata podatku bądź saldo jest równe 0 zł.

Otrzymają je także osoby zamieszkałe w krajach objętych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku, gdy ich świadczenia podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co ważne w przypadku niedopłaty, kwota ta zostanie automatycznie potrącona ze świadczenia za kwiecień. Osoby te nie muszą składać dodatkowych zeznań w urzędzie skarbowym.

Kolejnym dokumentem jest PIT-11A, który trafi do osób pobierających zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze) oraz do emerytów i rencistów, którzy mają nadpłatę podatku, nie pobrali świadczenia za grudzień, złożyli wniosek o nieobliczanie roczne podatku, złożyli wniosek o obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy lub w momencie rozliczania podatku nie byli oni świadczeniobiorcami ZUS.

Z kolei PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczeń ZUS.

Po otrzymaniu informacji PIT-11A lub PIT-11 masz dwie możliwości: możesz samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym albo nie robić nic i poczekać do 30 kwietnia. W tym drugim przypadku urząd automatycznie zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. w usłudze Twój e-PIT.

Emeryci i renciści mogą również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli wybierasz tę samą organizację co rok temu, nie musisz składać żadnych dokumentów. Przy wyborze nowej trzeba złożyć PIT-OP.

Należy pamiętać, że ZUS nie rozlicza osób mieszkających w krajach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Zwrot nadpłaty zostanie przekazany w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

Zmiana adresu, a wysyłka dokumentów - co zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli w ostatnim czasie zmieniłeś miejsce zamieszkania i nie zgłosiłeś tego do ZUS odpowiednio wcześnie, twoja deklaracja może zostać wysłana na nieaktualny adres. Proces przygotowywania masowej wysyłki uniemożliwia zmianę adresu w dokumentach będących już w toku produkcji.

Co zrobić, jeśli deklaracja trafi na stary adres? Od 4 lutego możesz samodzielnie pobrać i wydrukować swoją deklarację po zalogowaniu do platformy PUE/eZUS. Możesz także udać się do najbliższej jednostki ZUS, gdzie pracownik wyda ci wydruk twojego formularza PIT.

