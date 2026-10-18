Spis treści: Emerytura za listopad jeszcze w październiku Druga zmiana w listopadzie. Ci emeryci dostaną pieniądze wcześniej Kolejne przyspieszone wypłaty w grudniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli termin przypada na święto albo dzień wolny od pracy, wypłata jest realizowana wcześniej. Właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w listopadzie 2026 roku. Grudzień też będzie obfitował we wcześniejsze wypłaty świadczeń.

Emerytura za listopad jeszcze w październiku

Pierwsze listopadowe świadczenia zostaną wypłacone jeszcze w październiku. 1 listopada 2026 roku przypada w niedzielę, a dodatkowo jest to Wszystkich Świętych, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Z tego powodu osoby, które standardowo mają wyznaczony termin wypłaty emerytury lub renty na pierwszy dzień miesiąca, otrzymają pieniądze wcześniej.

ZUS zrealizuje te wypłaty najpóźniej w piątek 30 października. Zmiana dotyczy około miliona świadczeń, które standardowo wypłacane są pierwszego dnia miesiąca.

W efekcie część seniorów otrzyma w październiku zarówno należne świadczenie za październik, jak i wcześniej wypłaconą emeryturę lub rentę za listopad. Nie jest to jednak dodatkowa emerytura, lecz wyłącznie wcześniejsza realizacja kolejnego świadczenia.

Druga zmiana w listopadzie. Ci emeryci dostaną pieniądze wcześniej

Na tym listopadowe przesunięcia się nie kończą. 15 listopada również przypada w niedzielę. Osoby, których standardowym terminem płatności jest piętnasty dzień miesiąca, nie będą więc musiały czekać do kolejnego dnia roboczego. ZUS wypłaci im emerytury wcześniej, najpóźniej w piątek 13 listopada.

W przypadku pozostałych listopadowych terminów kalendarz nie wymusza zmian. Wypłaty zaplanowane na 6, 10, 20 i 25 listopada przypadają w dni robocze i będą zrealizowane w standardowych terminach.

Kolejne przyspieszone wypłaty w grudniu

Listopad nie będzie ostatnim miesiącem 2026 roku, w którym kalendarz zmieni harmonogram wypłat. Jeszcze więcej przesunięć przypadnie na grudzień, w którym wypadają dni świąteczne.

6 grudnia przypada w niedzielę, dlatego świadczenia z tego terminu zostaną wypłacone najpóźniej 4 grudnia. Także 20 grudnia wypada w niedzielę, więc ZUS zrealizuje odpowiadającą mu transzę najpóźniej 18 grudnia.

Zmiana obejmie również świadczenia z terminem przypadającym na 25 grudnia, czyli pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Wypłatę za ten dzień ZUS zrealizuje jeszcze przed świętami, najpóźniej 23 grudnia.

Kolejne przyspieszenie nastąpi na samym końcu roku. Osoby, których emerytury i renty przypadają na 1 stycznia 2027 roku, otrzymają je najpóźniej 31 grudnia 2026 roku. Będzie to kolejna sytuacja, w której na konto w jednym miesiącu mogą trafić dwa świadczenia, przy czym drugie będzie już wypłatą należną za styczeń.



