ZUS przypomina o ważnym terminie. Można zyskać kilkaset złotych dodatku

Przyjmowanie wniosków o 300 plus cały czas trwa. Wsparcie w wysokości kilkuset złotych przyznawane jest bez względu na dochody. Pieniądze dedykowane są na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów czy wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Kto dostaje 300 plus?

Świadczenie w ramach "Dobrego startu" przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole. Docelowo ma być to wsparcie i wyprawkę na nowy rok szkolny. Kto dostaje 300 plus? Wniosek można składać aż do ukończenia przez dziecko 20. roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych 300 plus jest przyznawane do 24. roku. O kilkaset złotych może ubiegać się rodzic, ale nie tylko. Ustawa przewiduje szereg możliwości. Kto dostaje 300 plus? Świadczenie może otrzymać także:

opiekun faktyczny dziecka - osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję;

opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;

osoba ucząca się - pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Wniosek o 300 plus mogą składać również osoby, które sprawuję pieczę zastępczą. Świadczenie przysługuje również osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę.

Kto dostaje 300 plus po rozwodzie?

Kto dostaje 300 plus? Świadczenie trafia również na dziecko, które nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców. W takich sytuacjach wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Kto dostaje 300 plus po rozwodzie? Jeżeli dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach każdy z nich może złożyć wniosek. Świadczenie dzielone jest na połowę i wynosi 150 zł.

300 plus dla zerówki i przedszkola?

Od początku powstania programu "Dobry start" powstało wiele wątpliwości, kto dostaje 300 plus, a kto nie. Największa niepewność dotyczyła dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu oraz "zerówce" prowadzonej w szkole. Czy takim dzieciom należy się 300 plus?

Ustawa jasno stwierdza, że rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje dzieci z przedszkola i zerówki. Wsparcia 300 plus nie otrzymają również studenci. Kto dostaje 300 plus? Pieniądze trafią do dzieci uczących się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej.

Ustawa zakłada także wsparcie dla dzieci ze szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki. Ministerialna lista obejmuje także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy i ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Do kiedy 300 plus? ZUS przypomina: Zostało niewiele czasu

Zgodnie ze stałym harmonogramem "Dobry start" ruszył 1 lipca. Wniosek o 300 plus należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane, a kolejna taka szansa dopiero za rok.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Złożyć wniosek można tylko i wyłącznie online. Specjalny kreator wniosków o świadczenia z "Dobrego startu" znajduje się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jak złożyć wniosek o 300 plus?

W platformie użytkownika przez cały proces prowadzi kreator. Wniosek o 300 plus wymaga podania oprócz danych numeru rachunku bankowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu. Wniosek można złożyć również przy pomocy bankowości elektronicznej lub przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

Zdjęcie Jak złożyć wniosek o 300 plus? Można to zrobić tylko drogą elektroniczną, na przykład przez PUE. Kreator portalu poprowadzi nas przez każdy krok. / YouTube / materiał zewnętrzny

Wniosek o 300 plus drogą elektroniczną składają również osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia na dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane wniosek o 300 plus składają tylko przez portal PUE ZUS.

Kiedy 300 plus na koncie?

Kto dostaje 300 plus jako pierwszy? Wszystko zależy od momentu złożenia wniosku. Do końca września przelew na kilkaset złotych otrzymali ci, którzy zrobili jeszcze w lipcu oraz sierpniu. Kiedy 300 plus na koncie dla pozostałych wnioskodawców?

W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopadzie sprawa mocno się komplikuje. Ustawodawca na rozpatrzenie wniosku o 300 plus daje sobie kolejne tygodnie. Wypłata świadczenia to maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Ostatnia wypłata 300 plus to koniec stycznia 2023 roku.

