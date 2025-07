ZUS na platformie X przypomina o złożeniu wniosku o rentę wdowią do 31 lipca 2025 r. Renta jest wypłacana od lipca tego roku. Osoby składające wniosek później będą miały wypłacany dodatek od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione okresy.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią? Zrób to do 31 lipca

Wniosek o tzw. rentę wdowią, czyli rentę w zbiegu świadczeń z rentą rodzinną warto złożyć do 31 lipca 2025 roku. ZUS wypłaca rentę wdowią od lipca bieżącego roku, co oznacza, że świadczenia za wnioski złożone do końca miesiąca będą wypłacane wraz z wyrównaniem.

Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku do końca lipca, będą miały wypłacane pieniądze od miesiąca, w którym złożyły wniosek. Oznacza to, że pieniądze za lipiec i kolejne miesiące zwłoki przepadną.

Renta wdowia 2025. Jaki warunki trzeba spełnić?

Renta wdowia przysługuje emerytom i rencistom, którzy mają ustanowione prawo do pobierania renty rodzinnej i zyskały to prawo nie wcześniej niż w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Dodatkowo osoba składająca wniosek powinna:

mieć ukończone 60 lat - kobiety lub 65 lat - mężczyźni,

do śmierci małżonka przebywać z nim w związku małżeńskim,

obecnie nie przebywać w związku małżeńskim z inną osobą.

Warto wiedzieć, że renta rodzinna uprawniająca do renty wdowiej może być wypłacana także z innych organów emerytalno-rentowych np. KRUS, WBE i ZER MSWiA. Zatem osoby pobierające rentę rodzinną rolniczą, wojskową czy policyjną również mogą złożyć wniosek.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Tak zwana renta wdowia to zbieg świadczeń, który jest wypłacany przez ZUS. Pozwala to osobie uprawnionej do renty rodzinnej i swojej emerytury pobierać dwa świadczenia jednocześnie w proporcji:

100 proc. emerytury i 15 proc. renty rodzinnej,

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury.

W 2027 roku 15 proc. drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Warto także pamiętać, że do renty wdowiej zalicza się także renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Osoby uprawnione mogą ją dalej pobierać w wysokości 100, 50 lub 15 proc. w zależności od najkorzystniejszej dla świadczeniobiorcy sytuacji.

Wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, w której ustala się procentową część poszczególnych świadczeń, dostępny jest na stronie ZUS. Można go złożyć za pomocą konta internetowego eZUS/PUE lub osobiście w jednostce terenowej ZUS.

Jeśli osoba nie wystąpiła wcześniej o rentę rodzinną lub własne świadczenie, do wniosku należy dołączyć formularz dotyczący tego świadczenia oraz dokumenty potwierdzające prawo do jego otrzymywania.

