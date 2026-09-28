ZUS podsumował czternastki. Kto jeszcze poczeka na przelew?

Spis treści: ZUS wypłacił czternastki. Na konta emerytów przelał 7,5 mld złotych Kto i kiedy otrzymał czternastą emeryturę? Ile wynosi czternasta emerytura w 2026 roku? Kto jeszcze czeka na czternastą emeryturę?

ZUS wypłacił czternastki. Na konta emerytów przelał 7,5 mld złotych

Czternasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym do emerytury dla osób o najniższych dochodach. Zgodnie z opublikowanym przez ZUS podsumowaniem otrzymuje ją 6 298 632 osób w Polsce.

Łączna wartość wypłaconych czternastek w tym roku wyniosła 9,2 mld złotych brutto. Na konta seniorów trafiło 7,5 mld złotych netto.

Kto i kiedy otrzymał czternastą emeryturę?

Czternasta emerytura jest świadczeniem skierowanym do osób o najniższych dochodach. W pełnej kwocie otrzymują ją osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 złotych brutto. Osobom, których dochód przekracza ten limit, zostaje ono pomniejszone wg zasady "złotówka za złotówkę".

Najniższą czternastkę w wysokości 50 zł brutto mogą otrzymać osoby o emeryturze 4828,49 zł brutto.

Czternasta emerytura wypłacana jest wraz z podstawową emeryturą w terminach płatności przypadających na 1, 6,10,15, 20 i 25 dzień miesiąca. Z podsumowania ZUS wynika, że najwięcej pieniędzy zostało przelanych wraz z emeryturami 20 i 25 września. W tych dniach dodatkowe świadczenie otrzymało 2,45 mln osób.

Ile wynosi czternasta emerytura w 2026 roku?

Czternasta emerytura wynosi równowartość minimalnej emerytury, czyli w 2026 roku 1978,49 złotych brutto.

Choć wartość czternastej emerytury z roku na rok rośnie z powodu waloryzacji świadczenia, liczba osób uprawnionych do niej może spadać. Związane jest to ze stałym kryterium dochodowym.

Kto jeszcze czeka na czternastą emeryturę?

Jak donosi ZUS, większość świadczeń została już przelana na konta emerytów. Do wypłaty pozostają jedynie czternastki dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Ta grupa seniorów powinna dostać przelewy najpóźniej do 1 października. Dotyczy to 23,6 tys. osób.



