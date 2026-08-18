Spis treści: Czternastka w 2026 roku - ile wynosi? Terminy wypłat czternastki. Kiedy pieniądze będą na koncie? Komu przysługuje czternasta emerytura? Nie każdy dostanie przelew

Czternasta emerytura to coroczne świadczenie pieniężne, mające na celu wsparcie finansowe seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował dane dotyczące terminów oraz wysokości tego dodatku.

Czternastka w 2026 roku - ile wynosi?

W 2026 roku pełna kwota czternastki wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Przy czym od tego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Następuje to na takich samych zasadach, jak w przypadku emerytury bądź renty.

Co ważne, jak informuje ZUS, świadczenie to pozostaje wolne od potrąceń oraz egzekucji komorniczych. Ponadto nie wpływa na prawo względem świadczeń uzależnionych od otrzymywanego dochodu.

Terminy wypłat czternastki. Kiedy pieniądze będą na koncie?

Wypłaty czternastki będą miały miejsce we wrześniu. Świadczenie z ZUS zostanie przekazane razem z wrześniową rentą bądź emeryturą. Co istotne, seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków - świadczenie zostanie przyznane automatycznie uprawnionym.

Emeryci i renciści otrzymają czternastkę kolejno 1, 6, 10, 15, 20 lub 25 września, wtedy, kiedy otrzymują pozostałe świadczenia. Przy czym osoby pobierające świadczenie przedemerytalne otrzymają czternastkę dopiero 1 października.

Komu przysługuje czternasta emerytura? Nie każdy dostanie przelew

Pełną kwotę czternastki, czyli wspomniane 1978,49 zł brutto, otrzymają seniorzy, których emerytura lub renta nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które otrzymują świadczenie w większej kwocie, obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Tym samym kwota czternastki jest pomniejszana o tyle, o ile świadczenie przekracza wyznaczony próg.

Przykładowo seniorzy otrzymujący emeryturę w wysokości 3700 zł brutto otrzymają czternastkę w wysokości 1178,49 zł brutto. Tak samo działa to przy wyższych lub niższych kwotach. Przy czym ZUS zastrzega, że nie będzie wypłacał czternastki, jeśli jej wysokość wyniesie mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że dodatkowe świadczenie będzie przyznawane seniorom, których emerytura lub renta nie przekracza 4828,49 zł brutto.

Co ważne, dodatek ten nie przysługuje również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty, czyli w tym przypadku 31 sierpnia, mają zawieszone prawo do emerytury czy też renty.

Źródło: zus.pl



