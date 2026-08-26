Spis treści: Kogo dotyczy wymóg potwierdzania tożsamości? Co trzeba zrobić do 31 sierpnia? Nie pamiętasz, jak nadano PESEL UKR? Lepiej to sprawdzić Co stanie się po przekroczeniu terminu?

Kogo dotyczy wymóg potwierdzania tożsamości?

Obowiązek nie obejmuje wszystkich obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Dotyczy wyłącznie osób, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR na podstawie oświadczenia o danych osobowych, bez przedstawienia ważnego paszportu lub innego dokumentu podróży.

W takiej sytuacji może znajdować się wiele dzieci. W pierwszych miesiącach po rozpoczęciu wojny część rodziców występowała o PESEL UKR dla dziecka, które nie miało jeszcze własnego paszportu. Tożsamość potwierdzano wówczas na podstawie dostępnych danych i oświadczenia opiekuna.

Jeżeli podczas nadawania numeru PESEL okazano ważny dokument podróży, nie trzeba ponownie zgłaszać się do urzędu tylko z powodu terminu 31 sierpnia. Zgodnie z informacjami administracji rządowej status UKR takich osób zostaje przedłużony automatycznie do 4 marca 2027 roku.

Co trzeba zrobić do 31 sierpnia?

Osoba objęta obowiązkiem powinna zgłosić się do dowolnego urzędu gminy lub miasta i przedstawić ważny dokument podróży, najczęściej paszport. Nie trzeba załatwiać sprawy w miejscowości, w której wcześniej nadano numer PESEL.

Nie jest to również formalność przeprowadzana w ZUS. Zakład wypłaca świadczenie 800 plus, ale dane dotyczące statusu UKR aktualizuje urząd gminy. Samo złożenie nowego wniosku o świadczenie nie zastąpi potwierdzenia tożsamości.

Osoby, które nie posiadają ważnego paszportu, powinny pilnie skontaktować się z właściwą placówką konsularną Ukrainy. Bez ważnego dokumentu podróży urząd nie będzie mógł potwierdzić danych.

Nie pamiętasz, jak nadano PESEL UKR? Lepiej to sprawdzić

Nie każdy rodzic pamięta dziś, jakie dokumenty przedstawiał podczas wyrabiania numeru PESEL w 2022 lub 2023 roku. W takiej sytuacji nie należy zakładać, że dane są kompletne.

Można skontaktować się z urzędem gminy albo udać się tam z ważnym paszportem. Urzędnik sprawdzi zapis w rejestrze i poinformuje, czy potwierdzenie tożsamości jest konieczne.

Pozwala to uniknąć sytuacji, w której brak formalności zostanie zauważony dopiero po zmianie statusu.

Co stanie się po przekroczeniu terminu?

Jeżeli osoba objęta obowiązkiem nie potwierdzi tożsamości do 31 sierpnia 2026 roku, od 1 września jej status UKR zostanie zmieniony na NUE. Oznacza to wygaśnięcie ochrony czasowej oraz utratę uprawnień, które były z nią związane.

Konsekwencje nie ograniczają się do samego 800 plus. Utrata statusu UKR wpływa również na podstawę legalnego pobytu w Polsce, możliwość podejmowania pracy oraz dostęp do części świadczeń i usług publicznych. Dalszy pobyt będzie wymagał uzyskania innej podstawy prawnej.

Zmiana statusu może także spowodować utratę prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko. ZUS zaznacza, że 800 plus dla dzieci z Ukrainy zależy między innymi od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Niepotwierdzenie tożsamości może więc przerwać wypłatę świadczenia, nawet jeśli wcześniej zostało ono przyznane.



