Renta wdowia umożliwia częściowe łączenie dwóch źródeł dochodu: własnej emerytury oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Od 1 lipca 2025 r. można pobierać jedno z tych świadczeń w pełnej wysokości i drugie w wysokości 15 proc. (od 1 stycznia 2027 r. ten limit wzrośnie do 25 proc.).

Mechanizm ten miał zlikwidować dramatyczny wybór, przed którym od lat stawały owdowiałe osoby - czy zachować własną emeryturę czy przejść na rentę rodzinną, często wyższą, ale pozbawiającą ich prawa do świadczenia wypracowanego przez całe życie.

Renta wdowia 2025 nie dla każdego. ZUS odrzuca wnioski

Zainteresowanie nowym rozwiązaniem przerosło oczekiwania. ZUS do połowy lipca przyjął około miliona wniosków, a wypłaty renty wdowiej trafiły już do ponad 530 tys. osób. Niestety, system ma wiele wyjątków i wyłączeń - i to właśnie one stały się głównym źródłem niezadowolenia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS "Dziennikowi Gazecie Prawnej" przyznania renty wdowiej odmówiono 86,6 tys. osób. Odnotowano przy tym dwa główne powody.

1. Przekroczenie limitu dochodowego

Najczęstszy powód odmowy to przekroczenie progu: suma emerytury i renty nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury (obecnie 5636,73 zł brutto). Jeśli ta granica zostanie przekroczona - świadczenie nie przysługuje.

2. Kryterium wieku

Drugim znacznie bardziej dyskutowanym powodem jest wymóg wieku. Renta wdowia przysługuje jedynie osobom, które uzyskały prawo do renty rodzinnej najwcześniej na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to, że kobieta musi mieć co najmniej 55 lat, a mężczyzna 60 lat w momencie nabycia prawa do renty.

Osoby, które owdowiały wcześniej - choć formalnie pobierają dziś rentę rodzinną - są z automatu wykluczone z systemu. To właśnie ten zapis został uznany przez RPO i wielu ekspertów za dyskryminujący i potencjalnie niekonstytucyjny.

Renta wdowia 2025. Do RPO napływają liczne skargi

Jak wynika z informacji DGP, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek od miesięcy otrzymuje skargi w tej sprawie.

W piśmie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 lipca br. zwraca uwagę, że kryterium wieku przy nabywaniu prawa do renty rodzinnej nie znajduje oparcia w systemowej logice przepisów i prowadzi do nierównego traktowania osób w identycznej sytuacji życiowej.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiada, że obowiązujące przepisy są "efektem kompromisu", a celem było wsparcie osób, które utraciły współmałżonka w końcowej fazie aktywności zawodowej lub już po jej zakończeniu. Dodaje również, że młodsze osoby "mają większe możliwości poradzenia sobie finansowo na rynku pracy".

Co więcej - ministerstwo zapowiada ewaluację przepisów dopiero w 2028 roku. Do tego czasu żadne zmiany nie są planowane.

Renta wdowia 2025. Czas na wnioski do końca lipca

Osoby, które złożą wniosek o rentę wdowią do 31 lipca 2025 roku, mogą liczyć na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od 1 lipca.

Jeśli ktoś spóźni się choćby o dzień, straci ten miesiąc w rozliczeniu. W przypadku osób z minimalnym świadczeniem to strata kilkuset złotych. W przypadku wyższych emerytur nawet kilku tysięcy złotych w skali roku.

Dlatego nawet osoby, które dziś nie są pewne, czy spełniają wszystkie kryteria, powinny złożyć wniosek przed końcem miesiąca. Jeśli ZUS odrzuci dokument, zawsze można się odwołać.

"Debata polityczna". Rekonstrukcja rządu. Wiceminister Zielińska: "Kompetencje były rozproszone" Polsat News Polityka