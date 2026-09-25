Spis treści: Kiedy ZUS odmawia 800 plus cudzoziemcom? Jak ZUS sprawdza cudzoziemców? Dane z systemów i od Straży Granicznej Liczba obcokrajowców pobierających 800 plus wciąż spada

Warunki, które muszą dodatkowo spełniać cudzoziemcy, by pobierać 800 plus, od lutego dotyczyły tylko obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Od 1 czerwca obowiązują już dla wszystkich osób spoza UE i EFTA. Przepisy te nie dotyczą obywateli Polski oraz państw członkowskich UE, EFTA i Wielkiej Brytanii.

Kiedy ZUS odmawia 800 plus cudzoziemcom?

Obcokrajowcy spoza UE muszą spełniać pewne warunki, aby pobierać świadczenia w Polsce. ZUS odmawia 800 plus cudzoziemcom, którzy nie zamieszkują na terytorium naszego kraju wraz z dziećmi. Dodatkowo dzieci te muszą korzystać z polskiego systemu edukacji, czyli uczęszczać tu do zerówki, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Młodsze dzieci nie muszą spełniać tego warunku.

Cudzoziemiec ubiegający się o świadczenie rodzinne musi też być aktywny zawodowo. Powinien być zatrudniony w Polsce na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Forma zatrudnienia powinna umożliwiać odprowadzanie składek do ZUS. Wystarczy, by jedno z rodziców spełniało ten warunek, by dziecko otrzymało 800 plus.

Jak podaje ZUS, najczęstsze przyczyny odmowy przyznania świadczenia to wyjazd z Polski, brak zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i nieuczęszczanie dziecka do szkoły. Zdarzają się też przypadki, że w dokumentach lub systemach pojawiają się niezgodności lub pomyłki. Chodzi o numery PESEL, nazwiska lub daty urodzenia.

Jak ZUS sprawdza cudzoziemców? Dane z systemów i od Straży Granicznej

ZUS ma kilka możliwości sprawdzenia, czy cudzoziemcy spełniają wymagane warunki. Informacje o składkach emerytalno-rentowych widnieją w systemach ZUS i KRUS. To, czy dziecko realizuje obowiązek nauki szkolnej w Polsce, jest weryfikowane na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Jeśli dziecka nie ma w tym systemie, nie otrzyma ono 800 plus ani 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start.

ZUS prowadzi także weryfikację na podstawie bazy PESEL oraz rejestrów Straży Granicznej. Jeśli rodzic lub dziecko w trakcie pobierania świadczenia opuszczały terytorium RP i brakuje dokumentów ponownego ich wjazdu do Polski, świadczenie zostanie wstrzymane.

ZUS sprawdza wszystkie dane krzyżowo i wstrzymuje wypłatę 800 plus, jeśli choćby jeden z warunków nie został spełniony. Osoba, która składała wniosek, zostanie wezwana do złożenia wyjaśnień i złożenia odpowiednich dowodów. Ma na to trzy dni od otrzymania wezwania. Jeśli dostarczy dowody na to, że spełnia wszystkie warunki, ZUS wznowi wypłaty od miesiąca ich wstrzymania. Informacje o statusie wniosku umieszczane są na koncie eZUS osoby wnioskującej.

Liczba obcokrajowców pobierających 800 plus wciąż spada

Liczba dzieci cudzoziemców korzystających z programu 800 plus zaczęła spadać jeszcze przed wprowadzeniem nowych zasad. W całym 2025 r. ZUS wypłacał około 317,9 tys. takich świadczeń, czyli o 5,4 proc. mniej niż w roku poprzednim, kiedy było ich 336,2 tys.

Jeszcze wyraźniejszy spadek nastąpił w przypadku obywateli Ukrainy po zmianie przepisów od 1 lutego 2026 r. Wypłata świadczeń w pierwszych trzech miesiącach ich obowiązywania spadła o 66 proc. ZUS odrzucił z tego około 12,5 tysiąca wniosków, ale wielu Ukraińców nie złożyło ich wcale.

Od 1 czerwca 2026 r. podobny mechanizm objął także pozostałych cudzoziemców spoza UE i EFTA. To może oznaczać dalszy spadek w pobieraniu 800 plus, choć ZUS nie opublikował jeszcze danych za wrzesień 2026. Różnice mogą być jednak duże, ponieważ obywatele Ukrainy mieli czas do 31 sierpnia na okazanie ważnego dokumentu podróży. Niedopełnienie tego obowiązku również skutkowało wstrzymaniem wypłat świadczenia.

Źródło: zus.pl



