Spis treści: Od kiedy można składać wnioski o 300 plus? Jak złożyć wniosek o dodatek na wyprawkę? Dla kogo 300 plus? Czy 300 zł należy się cudzoziemcom? Na co można wydać 300 zł?

Program "Dobry Start" działa w Polsce od 2018 roku. Jest to wsparcie dla wszystkich rodziców dzieci uczących się, a od 2019 roku także dla uczniów szkół dla dorosłych.

W ramach programu rodzice i opiekunowie mogą otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe w kwocie 300 zł. W zeszłym roku do ZUS wpłynęło 3,3 mln wniosków na 4,9 mln dzieci. Wypłacono świadczenia na kwotę ponad 1,4 mld złotych.

Od kiedy można składać wnioski o 300 plus?

Wnioski o dofinansowanie na wyprawkę w ramach programu "Dobry Start" można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez ZUS. Rodzice, którzy złożą wnioski do końca sierpnia, mogą liczyć na wypłatę 300 zł najpóźniej do 30 września.

Wnioski złożone po 31 sierpnia będą rozpatrywane i realizowane w ciągu dwóch miesięcy.

Jak złożyć wniosek o dodatek na wyprawkę?

Wnioski o 300 zł na wyprawkę można składać jedynie drogą elektroniczną za pomocą:

aplikacji mZUS,

platformy eZUS,

bankowości elektronicznej,

portalu Emp@tia.

We wniosku należy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego PESEL, a także nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza.

Ważne jest także, aby podać prawidłowy numer bankowy, na który ZUS wyśle pieniądze. Dofinansowanie jest realizowane jedynie za pomocą przelewów internetowych.

Dla kogo 300 plus?

Dodatek do wyprawki z programu "Dobry Start" jest dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, w szkołach artystycznych realizujących obowiązek szkolny, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach wychowawczych czy rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Przyznawany jest na dzieci uczęszczające do pierwszej klasy szkoły podstawowej niezależnie od wieku, w którym zaczęły do niej chodzić, tzn. obejmuje dzieci w wieku 7 lub 6 lat, jeśli rozpoczęły szkołę wcześniej. Nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do tzw. zerówki bez względu czy jest ona realizowana w przedszkolu, czy w szkole, a także studentów.

Świadczenie jest wypłacane co roku na wniosek do uzyskania przez dziecko 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Czy 300 zł należy się cudzoziemcom?

Cudzoziemiec spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osoby objęte umową wystąpienia) oraz obywatel Ukrainy ze statusem UKR również mogą składać wniosek o dodatek do wyprawki.

Muszą jednak być aktywnym zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dane dotyczące dokumentu przekroczenia granicy i dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce.

Na co można wydać 300 zł?

Program "Dobry Start" jest z założenia inwestycją w edukację dzieci. Dodatek do wyprawki wypłacany jest z myślą o finansowaniu zakupu podręczników szkolnych, przyborów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauki.

ZUS jednak nie rozlicza rodziców i nie wymaga od nich przedkładania faktur czy rachunków.





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