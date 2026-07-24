Spis treści: Podwyżki w ZUS już obowiązują. Lekarz orzecznik może zarobić 20 tys. zł Pensje lekarzy orzeczników będą podążać za średnią krajową ZUS zatrudnia 649 lekarzy, ale liczba etatów odsłania skalę braków Wyższe pensje otwierają reformę. Największy sprawdzian nadejdzie w 2027 roku

Jeszcze przed 16 lipca 2026 roku górna granica wynagrodzenia zasadniczego lekarza orzecznika wynosiła 15 500 zł brutto. Po zmianie nowe minimum jest od niej niższe zaledwie o 1254,30 zł, a maksymalna stawka przekroczyła 20 tys. zł. ZUS próbuje w ten sposób konkurować o specjalistów ze szpitalami, poradniami i prywatnymi placówkami.

Podwyżki w ZUS już obowiązują. Lekarz orzecznik może zarobić 20 tys. zł

Nowe stawki wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników wynikają z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2026 roku. Akt opublikowano w Dzienniku Ustaw 15 lipca pod pozycją 953, a przepisy weszły w życie następnego dnia. Obejmują pracowników medycznych zatrudnionych w ZUS na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie zasadnicze zależy od stanowiska, kwalifikacji oraz miejsca pracownika w ustalonym przedziale. Kwoty przedstawiają się następująco:

naczelny lekarz Zakładu - od 17,8 tys. do 26,7 tys. zł brutto,

zastępca naczelnego lekarza Zakładu - od 16,5 tys. do 24 tys. zł brutto,

główny lekarz orzecznik - od 16,5 tys. do 24 tys. zł brutto,

lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego - od 15,1 tys. do 21,4 tys. zł brutto,

zastępca głównego lekarza orzecznika - od 15,1 tys. do 21,4 tys. zł brutto,

lekarz orzecznik - od 14,2 tys. do 20 tys. zł brutto,

pielęgniarka lub pielęgniarz - od 10,7 tys. do 14,2 tys. zł brutto,

fizjoterapeuta - od 11,6 tys. do 15,6 tys. zł brutto.

Podane sumy oznaczają wynagrodzenie zasadnicze brutto. Nie są więc kwotami przelewanymi pracownikowi na konto. Po potrąceniu składek i podatku pensja netto będzie niższa. Nie każdy lekarz otrzyma też automatycznie najwyższą stawkę z danego przedziału. Rozporządzenie wyznacza granice, w których ZUS może ustalać płace poszczególnych osób.

Przed reformą ZUS nie publikował jednolitej tabeli wynagrodzeń obejmującej wszystkie stanowiska lekarskie. Wiadomo, że w 2025 roku zasadnicza pensja lekarza orzecznika mieściła się w przedziale od 7200 do 15 500 zł brutto. Dolna granica wzrosła zatem o 7045,70 zł, czyli o niemal 98 proc., a górna o 4533,01 zł, czyli o około 29 proc.

Pensje lekarzy orzeczników będą podążać za średnią krajową

Nowe przepisy zastępują sztywne stawki mechanizmem, który reaguje na zmiany wynagrodzeń w całej gospodarce. Punktem odniesienia jest przeciętna miesięczna płaca brutto z poprzedniego roku, ogłaszana przez prezesa GUS.

Za 2025 rok wyniosła ona 8903,56 zł. Tę sumę ZUS mnoży przez wskaźnik przypisany do stanowiska. Dla lekarza orzecznika przedział wynosi od 1,60 do 2,25, co daje dokładnie od 14 245,70 zł do 20 033,01 zł brutto pensji zasadniczej.

W oficjalnym komunikacie wartości zaokrąglono do 14,2-20 tys. zł. Nie jest to jednak taryfikator zapewniający każdemu lekarzowi orzecznikowi najwyższą stawkę. Rozporządzenie wyznacza finansowe ramy, a ZUS ustala wynagrodzenie konkretnego pracownika w ich obrębie.

Jeżeli przeciętna płaca w Polsce wzrośnie, w następnym roku podniesie się również baza służąca do wyliczenia wynagrodzeń kadry medycznej ZUS. Przy wzroście o 5 proc. obecne widełki lekarza orzecznika przesunęłyby się do około 15-21 tys. zł brutto, pod warunkiem utrzymania mnożników na dotychczasowym poziomie. Siatka płac ma dzięki temu zachowywać kontakt z rynkiem i nie tracić wartości wraz ze wzrostem kosztów pracy.

Jest jednak ważne zastrzeżenie. Mnożniki tworzą przedział, a możliwości finansowe Zakładu nadal zależą od funduszu wynagrodzeń określanego w ustawie budżetowej. Nowy model zapewnia więc regularną aktualizację podstawy obliczeń, lecz nie oznacza, że wszyscy zatrudnieni automatycznie trafią na górną granicę widełek.

Za tą zmianą stoi znacznie poważniejszy problem niż sama korekta płac. ZUS próbuje odzyskać konkurencyjność na rynku, na którym o lekarzy zabiegają szpitale, sieci prywatnych placówek i poradnie specjalistyczne. Pensja może otworzyć drzwi kandydatom, lecz nie zatrzyma ich przy biurku zasypanym dokumentacją. Lipcowa podwyżka wzmacnia ofertę ZUS. Dopiero dane o naborze i utrzymaniu medyków pokażą, czy zdoła także zasypać kadrową wyrwę.

ZUS zatrudnia 649 lekarzy, ale liczba etatów odsłania skalę braków

ZUS zatrudnia na umowę o pracę 649 lekarzy, lecz po zsumowaniu ich czasu pracy otrzymujemy 496 pełnych etatów. Jeszcze wyraźniejszą dysproporcję widać wśród samych orzeczników. Jest ich 441, ale pracują łącznie na 310 etatach.

Statystyczny lekarz orzecznik poświęca więc ZUS około 70 proc. pełnego wymiaru. Różnica między liczbą zatrudnionych a liczbą obsadzonych etatów pokazuje, że Zakład opiera znaczną część systemu na pracy w niepełnym wymiarze. Przy nagłym napływie wniosków, urlopach lub zwolnieniach chorobowych taki model pozostawia niewielki kadrowy margines bezpieczeństwa.

Braki częściowo łagodzą kontrakty zawierane poza etatem. W tej formule ZUS współpracuje z 25 lekarzami orzecznikami, 16 fizjoterapeutami oraz 39 specjalistami pielęgniarstwa. Dane nie pokazują jednak, ile godzin miesięcznie każda z tych osób przeznacza na pracę dla Zakładu. Trudno zatem przeliczyć 80 kontraktów na rzeczywistą liczbę dodatkowych etatów. A stawka jest wysoka.

Od orzeczeń zależą wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, świadczeń rehabilitacyjnych oraz wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Niedobór specjalistów nie kończy się więc na problemie organizacyjnym urzędu. Dla ubezpieczonego może oznaczać dłuższe oczekiwanie na dokument, bez którego ZUS nie rozstrzygnie sprawy i nie przyzna pieniędzy.

Reforma otwiera orzecznictwo na szerszą grupę lekarzy. Od 13 kwietnia 2026 roku ZUS może zatrudniać osoby ze specjalizacją, medyków w trakcie szkolenia specjalizacyjnego oraz lekarzy bez tytułu specjalisty, jeśli mają co najmniej 5-letni staż zawodowy. Dopuszczono zarazem dwa modele współpracy - umowę o pracę i umowę o świadczenie usług. To istotna korekta, ponieważ wielu lekarzy pracuje w kilku miejscach i nie zamierza rezygnować z pracy klinicznej na rzecz pełnego etatu orzeczniczego. ZUS może teraz zabiegać również o tych specjalistów, którzy są gotowi przeznaczyć na orzekanie jeden lub kilka dni w tygodniu.

Wyższe pensje otwierają reformę. Największy sprawdzian nadejdzie w 2027 roku

Lipcowe podwyżki mają przygotować kadrowe zaplecze przed znacznie poważniejszą zmianą. Od 1 stycznia 2027 roku orzecznictwo ZUS zacznie działać według nowych zasad. Orzeczenia będą sporządzane elektronicznie, a część postępowań będzie można przeprowadzić podczas e-wizyty.

Ujednolicone procedury mają zastąpić rozwiązania rozproszone dziś w wielu ustawach, natomiast wprowadzenie maksymalnego, 30-dniowego terminu na wydanie orzeczenia ma ograniczyć wielomiesięczne oczekiwanie. Cyfryzacja skróci obieg dokumentów, lecz nie zastąpi lekarza analizującego historię choroby, wyniki badań i wpływ schorzenia na zdolność do pracy.

Najbardziej odczuwalna zmiana dotknie postępowań odwoławczych. Obecnie sprzeciw od orzeczenia rozpatruje trzyosobowa komisja lekarska, a od 2027 roku również w drugiej instancji sprawę oceni zasadniczo jeden lekarz. Inny niż ten, który wydał pierwsze rozstrzygnięcie, ale działający samodzielnie. Dopiero przypadek szczególnie skomplikowany będzie można przekazać trzem orzecznikom rozpoznającym go wspólnie. Nowy model powinien przyspieszyć pracę, zarazem wyraźnie zwiększy ciężar pojedynczej decyzji.





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