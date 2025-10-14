Część emerytów może liczyć na automatyczne podwyższenie świadczenia. Chodzi wyłącznie o tzw. "emerytów czerwcowych". Reszta seniorów musi natomiast przedstawić nowe lub dodatkowe dokumenty, które uprawnią do powiększenia świadczeń. Jak to zrobić?

ZUS masowo przeliczy emerytury czerwcowe. Kto zyska?

W 2025 roku rozpoczęto przygotowania do największej korekty systemu emerytalnego od ponad dekady. ZUS przelicza świadczenia dla tzw. emerytów czerwcowych - osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem i przez błąd w przepisach otrzymywały zaniżone kwoty.

Nowe zasady formalnie wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku, ale wyrównanie przysługuje już od lipca 2025 roku. Seniorów z tej grupy nie czekają żadne formalności, bo przeliczenie następuje z urzędu.

Według wyliczeń ZUS średni wzrost świadczenia wyniesie od 160 do 230 zł miesięcznie, a wyrównania przełożą się na jednorazowe dopłaty rzędu 1-2 tys. zł. W niektórych przypadkach, przy szczególnie długim stażu pracy, przelewy będą większe.

Ponowne przeliczenie emerytury. Każdy może się ubiegać

Druga ścieżka dotyczy wszystkich pozostałych emerytów, którzy chcą, by ich świadczenie zostało ponownie przeliczone.

Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które po przejściu na emeryturę nadal pracowały i odprowadzały składki, a także ci, którzy odnaleźli nowe dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia lub wysokość zarobków sprzed lat. Przeliczenie pozwala wliczyć te składki do kapitału emerytalnego i podnieść wysokość świadczenia.

Warto przyjrzeć się tej możliwości, ponieważ osoby, które kontynuowały pracę przez kilka lub kilkanaście miesięcy po osiągnięciu wieku emerytalnego, mogą zyskać od 200 do 500 zł miesięcznie, a w przypadku kilkuletniej aktywności zawodowej - nawet około 800 zł.

Co istotne, ZUS nie obniży świadczenia, jeśli nowe wyliczenie okaże się mniej korzystne (w takiej sytuacji zachowana zostanie dotychczasowa kwota). Dla wielu seniorów to bezpieczny i skuteczny sposób na zwiększenie miesięcznego dochodu.

Jak przeliczyć emeryturę z ZUS?

Osoby, które nie należą do grona "emerytów czerwcowych", muszą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Formularz dostępny jest w placówkach ZUS, na stronie internetowej oraz w serwisie PUE ZUS.

Dokument można przekazać osobiście, pocztą, przez pełnomocnika lub elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, informacje o nowych składkach po przejściu na emeryturę oraz inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe, np. służbę wojskową, studia czy urlopy wychowawcze.

ZUS przelicza świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, dlatego warto się pospieszyć.

Decyzja wydawana jest w ciągu 60 dni od dostarczenia kompletu dokumentów. Jeśli urzędnicy stwierdzą braki formalne, termin ten ulega wydłużeniu. Postęp sprawy można sprawdzać przez internet, a w razie negatywnej decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przeliczenie odbywa się według niezmienionych zasad: ZUS sumuje i waloryzuje wszystkie składki, po czym dzieli zgromadzony kapitał przez statystyczny wskaźnik dalszego trwania życia.

Im wyższy kapitał i krótszy wskaźnik, tym większe świadczenie. Ostateczna kwota wypłacana przez ubezpieczyciela zależy też od potrąceń, czyli składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego.

"Może puknąć się w głowę?". Czarnek zwrócił się do ministra Polsat News Polsat News