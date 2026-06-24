Spis treści: ZUS chce zmian w wysyłce emerytur Ministerstwo zgłasza sprzeciw Czy seniorzy muszą zakładać konto bankowe?

ZUS zgłosił propozycję zmian w wypłatach emerytur. Chce, aby wszystkie świadczenia były wysyłane na konta bankowe.

Propozycja pojawiła się przy okazji uwag zgłoszonych do projektu ustawy dotyczącej zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach -

ZUS chce zmian w wysyłce emerytur

Rozwiązanie to sprawiłoby, że seniorzy będą otrzymywać swoje pieniądze szybciej, nie czekając na przyjście listonosza. Nie będą także zależni od godzin pracy Poczty Polskiej oraz narażeni na oszustwa typu "na wnuczka" czy "na policjanta".

Jak donosi "Rynek Zdrowia", ZUS swój pomysł argumentuje przede wszystkim oszczędnościami. Obecnie już 81,8 proc. seniorów otrzymuje swoje świadczenie na konto bankowe. Zmiany dotyczyłyby zatem tylko niewielkiej części emerytów. Dla ZUS oznaczałyby to jednak spore oszczędności.

Koszt przelewu wysyłanego co miesiąc do milionów emerytów wynosi 9 groszy, kiedy emerytura wysyłana przekazem pocztowym wiąże się z kosztem 20 zł. Różnica jest zatem dość spora i mogłaby przynieść ogromne oszczędności dla państwa.

Ministerstwo zgłasza sprzeciw

Pomysł jednak nie zyskał poparcia wśród rządzących. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło uwagę, że pomysł ten wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy.

ZUS, chcąc wprowadzić zmiany, musi zgłosić nowy projekt ustawy - argumentuje resort.

Czy seniorzy muszą zakładać konto bankowe?

Pomysł ZUS napotkał sprzeciw także wśród seniorów. Część emerytów mieszka w miejscach o słabych możliwościach komunikacyjnych czy dostępności do banku. Niektórzy po prostu nie chcą zmian, nie umieją obsługiwać aplikacji bankowej czy bankomatu.

Jeśli pomysł ZUS miałby zostać zrealizowany, najwcześniejszą datą jego wprowadzenia w życie jest rok 2027 r. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo i obejmować początkowo tylko nowych świadczeniobiorców. Obecni emeryci nie muszą zatem zakładać już kont bankowych.





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