Nowe przepisy dotyczące emerytur czerwcowych reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 roku o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019.

Emerytury czerwcowe. Kogo obejmie ponowne przeliczenie świadczeń?

Wskutek wejścia w życie wyżej wspomnianej ustawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie przeliczy świadczenia osób urodzonych po 1948 roku, których emerytura została ustalona lub przeliczona od czerwca w latach 2009-2019.

Jej wysokość była wówczas ustalana na niekorzystnych zasadach waloryzacji składek. Zmiany obejmą także świadczeniobiorców uprawnionych do rent rodzinnych po "emerytach czerwcowych".

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS-u wynika, że chodzi o blisko 103 tysiące osób. Średnio świadczenia mają wzrosnąć o około 220 zł brutto, choć w niektórych przypadkach (przy wysokim kapitale składek i długim stażu pracy) wzrost emerytury może być znacznie wyższy.

ZUS przelicza emerytury czerwcowe. Kiedy wyższe przelewy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy emerytury z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Co istotne - jeśli okazałoby się, że przeliczone świadczenie jest niższe, to wówczas pozostanie ono bez zmian.

Pierwsze wypłaty wyższych świadczeń ruszyły już w styczniu. Jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS-u: "Wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 roku".

Warto również wspomnieć o wyrównaniu za okres przypadający przed 1 stycznia 2026 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przepisy ustawy nie przewidują wypłaty takiego wyrównania.

Co ważne, w przypadku, gdy ZUS prowadzi postępowanie w sprawie wysokości świadczenia w związku z emeryturą czerwcową na wniosek złożony przed 1 stycznia 2026 roku lub tego rodzaju postępowanie toczy się w sądzie, to wówczas trwa ono do momentu uprawomocnienia decyzją lub orzeczeniem sądu. W takiej sytuacji automatyczne przeliczenie emerytury pozostaje zawieszone, a ZUS wróci do niego po zakończeniu sprawy.

Płaczek w "Graffiti": Przedsiębiorcy patrzą z nadzieją w stronę Konfederacji Polsat News