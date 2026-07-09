W skrócie Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu senatora Koalicji Obywatelskkiej Marcina Zawiły. Polityk jest podejrzewany o przydzielenie mieszkania komunalnego z pominięciem procedury.

Śledczy ustalili, że mieszkanie zostało później sprzedane najemcom z 99-procentową bonifikatą, co skutkowało stratą finansową dla miasta Jelenia Góra.

Według prokuratury uzyskano materiał dowodowy wskazujący na możliwość nadużycia uprawnień przez Marcina Zawiłę podczas pełnienia funkcji prezydenta Jeleniej Góry.

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Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Marcina Zawiły do odpowiedzialności karnej.

Zawiła jest senatorem Koalicji Obywatelskiej, jednak toczące się śledztwo dotyczy okresu od 2016 do 2018 r., kiedy był prezydentem Jeleniej Góry.

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Śledczy zebrali dowody wskazujące, że senator Zawiły mógł niezgodnie z przepisami wyrazić zgodę na przydział lokalu komunalnego konkretnym osobom, które następne we własnym zakresie i na własny koszt miały go wyremontować.

"Po zawarciu umowy najmu lokal ten został sprzedany jego najemcom z zastosowaniem 99 proc. bonifikaty, co mogło skutkować uzyskaniem przez nich korzyści majątkowej oraz wyrządzeniem Miastu Jelenia Góra szkody majątkowej w wysokości 169.542,10 zł" - podała prokuratura.

W ocenie śledczych senator mógł dopuścić się przekroczenia uprawnień i zaniedbania, działając "wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby".

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Rzecznik prasowy prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że w sprawie przesłuchani zostali świadkowie, a śledczy uzyskali dokumentację dotyczącą procedury przydziału lokalu, który stanowił część miejskiego zasobu mieszkaniowego. W rezultacie ustalono, że senator mógł się dopuścić naruszenia obowiązujących procedur przydzielania lokali, jak i zasad regulujących odstępstwa.

"Uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego" - podała prok. Adamiak.

Zawiła przekazał w rozmowie z PAP, że zrzeknie się immunitetu i będzie odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel. - Ta sprawa dotyczy przydziału mieszkania osobom, które straciły lokal po pożarze. Przyznano im mieszkanie do remontu we własnym zakresie, bo taka kategoria istnieje. Podjąłem taką decyzję, bo ci ludzie kwalifikowali się do tego przydziału - tłumaczył.





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