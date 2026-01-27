W skrócie Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Antoniemu Macierewiczowi.

Wniosek dotyczy wypowiedzi Macierewicza podczas obrad Sejmu w 2025 roku, w której miał publicznie znieważyć i pomówić kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Prokuratura uznała, że bezpodstawne oskarżenia o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi mogą stanowić zniesławienie i znieważenie funkcjonariuszy publicznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o zgodę Sejmu na pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej w związku z jego wypowiedzią wygłoszoną podczas obrad Sejmu we wrześniu 2025 roku.

Jak poinformowała Prokuratura Generalna, "pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej".

Wniosek oparto na materiale dowodowym zgromadzonym w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, obejmującym m.in. zeznania świadków oraz stenogram z posiedzenia plenarnego Sejmu z 11 września 2025 roku.

Sejm. Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi

Zdaniem prokuratury istnieje "dostatecznie uzasadnione podejrzenie", że Antoni Macierewicz, występując publicznie podczas 40. posiedzenia Sejmu X kadencji, znieważył oraz pomówił kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W trakcie transmitowanego wystąpienia poseł miał nazwać Szefa SKW gen. bryg. dr. Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców - płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Pluto - "agentami rosyjskimi" oraz przypisać im współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Prokuratura podkreśla, że takie wypowiedzi mogły "poniżyć te osoby w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk".

"Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Państwa" - wskazano w uzasadnieniu.

Uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Prokurator Generalny złożył wniosek

W ocenie śledczych zachowanie posła mogło wypełniać znamiona kilku przestępstw, w tym znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz zniesławienia. Prokuratura zaznaczyła przy tym, że choć przestępstwo zniesławienia co do zasady ścigane jest z oskarżenia prywatnego, w tej sprawie zdecydowano się na ściganie z urzędu "kierując się interesem społecznym".

Prokurator uznał również, że "bezpodstawne oskarżenia o agenturalną współpracę z Federacją Rosyjską (…) w sposób oczywisty przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej". Złożenie wniosku o uchylenie immunitetu jest - jak podkreślono - "konieczne, ponieważ immunitet parlamentarny uniemożliwia przedstawienie zarzutów bez zgody Sejmu".

Na zakończenie Prokuratura Generalna przypomniała, że możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób korzystających z immunitetu parlamentarnego stanowi realizację konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, zapisanej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

"Wydarzenia": Złodziej włosów. Nietypowa kradzież w Warszawie Polsat News