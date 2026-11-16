W skrócie Narodowy Bank Polski wstrzymał realizację zleceń płatniczych dla Trybunału Konstytucyjnego z powodu sporu o osoby uprawnione do dysponowania środkami na rachunkach.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że nie będzie respektował orzeczenia Sądu Najwyższego, na które powołuje się NBP, nazywając je "pseudodokumentem".

Żurek oskarżył poprzednią władzę o zabetonowanie instytucji i ocenił obecne działania wokół TK jako próbę paraliżu oraz polityczne zlecenie, które nie ma mocy prawnej.

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Waldemar Żurek na antenie Polsat News odniósł się do wstrzymania przez Narodowy Bank Polski wszelkich zleceń płatniczych dotyczących środków na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego.

- Narodowy Bank Polski wydał komunikat, gdzie powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego. Ja mam trzy wersje tego tak zwanego orzeczenia - stwierdził minister sprawiedliwości. Jak dodał, ma "bardzo poważne wątpliwości co do tego, co dzieje się w Sądzie Najwyższym".

Żurek skomentował komunikat NBP. Wspomniał o orzeczeniu Sądu Najwyższego

Szef resortu sprawiedliwości podkreślił przy tym, że nie wiadomo, która wersja dokumentu jest prawdziwa. Ponadto zwrócił uwagę, że wskazani w ubiegłotygodniowym orzeczeniu SN Maria Szczepaniec oraz Marek Dobrowolski "to są tak zwani neosędziowie w Sądzie Najwyższym".

- My mamy i respektujemy uchwałę trzech połączonych izb legalnych sędziów, którzy mówią, że neosędziowie w Sądzie Najwyższym nie tworzą sądu, nie są prawidłowo powołani. Ale jest coś więcej. Mamy uchwałę tzw. składu siedmiu sędziów, czyli poszerzonego składu, która ma moc zasady prawnej. Izba Pracy wydała taką uchwałę i powiedziała bardzo wyraźnie: jeżeli w składzie orzekającym zasiada neosędzia w Sądzie Najwyższym, to orzeczenie należy uznać za niebyłe. Więc z punktu widzenia prokuratora generalnego to, czy to są uchwały, postanowienia i czy pani Szczepaniec (prezes SN kierująca pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego - red.) się pod tym podpisze, to dla mnie jest to niebyłe orzeczenie - powiedział w rozmowie z Polsat News.

Żurek podkreślił, że "właśnie na to powołuje się prezes Narodowego Banku Polskiego, dlatego że widzimy komunikat, który wprost odnosi się do tego niby orzeczenia, które w świetle polskiego prawa, legalnych sędziów oraz Trybunałów Europejskich nie jest orzeczeniem".

- Więc my nie będziemy tego respektować. Będziemy się zastanawiać, jak przeciwdziałać swego rodzaju anarchizacji działania Trybunału poprzez Narodowy Bank Polski - podkreślił.

Żurek o NBP i TK. "PiS zabetonowało różne instytucje"

Minister sprawiedliwości ocenił też, że "PiS zabetonowało różne instytucje". - Niestety mamy instytucje zepsute, które na dodatek powołują się na coś, co jest tylko świstkiem papieru. Więc my musimy znaleźć odpowiedź, jak na to zareagować - mówił.

- Dla mnie to jest kompromitujące, bo to świadczy o tym, że coś robiono na kolanie tylko po to, żeby pan Święczkowski mógł coś powiesić na płocie. Bo widzieliśmy, jak on wiesza na płocie ten dokument. Okazuje się jednak, że pan Święczkowski miał inny dokument, niż był na stronach internetowych Sądu Najwyższego i te dokumenty znacznie różnią się od siebie - ujawnił.

- Pytanie, co było najpierw. Czy pan Święczkowski najpierw dostał na kolanie pseudodokument, bo mu był potrzebny do takich medialnych zagrywek? Co było wtedy w aktach Sądu Najwyższego? I dlaczego te dwa niby rozstrzygnięcia tak bardzo różnią się między sobą. Ewidentnie było to działanie polityczne i na zlecenie - ocenił.

Żurek zapewnił też, że "na pewno nie będzie tak, że organ konstytucyjny, który staje na nogi, który chce orzekać w sprawach obywateli, które tam leżały latami, będzie teraz paraliżowany przez 'jastrzębia Jarosława Kaczyńskiego'".

Trybunał Konstytucyjny. Waldemar Żurek: Dokument wydany z pieczątką z ziemniaka

W podobnym duchu minister wypowiedział się także w mediach społecznościowych.

"Prezes Narodowego Banku Polskiego próbuje paraliżować Trybunał Konstytucyjny, powołując się na rzekome orzeczenie Sądu Najwyższego z 10.11.2026 r. Problem w tym, że ten papier wygląda jak wydany z pieczątką z ziemniaka, a w obiegu są już jego trzy różne wersje" - napisał.

Polityk przytoczył następnie argumenty dotyczące składu, który wydał dokument, na który powołuje się NBP, a także wskazał na zmiany w plikach, które pojawiły się na stronie Sądu Najwyższego. Wpis uzupełnił grafiką, która przedstawia trzy wersje decyzji.

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"Powoływanie się przez NBP na nieistniejący dokument, by zablokować finansowanie konstytucyjnego organu, to zwykłe bujdy na resorach i próba ochrony zabetonowanego układu. Prawo wygra z tą fikcją" - zadeklarował.

NBP wydał komunikat w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. "Wstrzymano zlecenia"

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Polski poinformował w poniedziałek, że w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego w Departamencie Prawnym NBP przeprowadzono analizę prawną sytuacji NBP jako banku prowadzącego rachunki Trybunału Konstytucyjnego.

"W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny" - przekazano.

Rzecznik NBP w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprecyzował, że wstrzymano wszelkie zlecenia płatnicze dotyczące środków na rachunkach TK.

NBP zaznaczyło jednocześnie, że nie jest właściwym podmiotem do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. "Kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP" - podkreślono.

Analizy przeprowadzonej w Departamencie Prawnym NBP - jak zaznaczyli przedstawiciele banku - dokonano "wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK".

Wstrzymanie zleceń na rachunkach TK. NBP wspomniało o ruchu Święczkowskiego

Jak opisało NBP, 30 października Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego. 2 listopada Święczkowski złożył w NBP oświadczenie, wskazując osoby uprawnione do reprezentacji TK w relacjach z bankiem w związku z prowadzonym w nim rachunkiem bankowym.

"Prezes Bogdan Święczkowski potwierdził swoje stanowisko w piśmie z dnia 12 listopada 2026 r., załączając do tego pisma uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., którą uchylono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego" - dodał NBP.

6 listopada natomiast do NBP wpłynęło wspomniane zarządzenie z 30 października oraz dokument, w którym wskazano inne osoby "uprawnione w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego".

"Doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK" - stwierdzono.



