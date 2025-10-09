Żurek zapowiada ustawę praworządnościową. Pokazał projekt

Waldemar Żurek przekazał mediom, że proponowana ustawa prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trafi do wykazu projektów Rady Ministrów.

- Projekt jest zgodny z polską konstytucją i prawem międzynarodowym, w tym traktatami unijnymi - wskazał minister sprawiedliwości. Nowe przepisy są efektem wykonania wyroku ETPCz "Wałęsa przeciwko Polsce", ponadto mają uwzględniać stanowisko Komisji Weneckiej.

- Kryzys wywołany jest uchwałami neoKRS podjętych w latach 2018-2025. One ustanawiły tych neosędziów, a największym problemem jest sytuacja w Sądzie Najwyższym - powiedział Żurek.

Minister podczas konferencji zaprezentował cele ustawy:

przywrócenie prawa obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu

przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie

uregulowanie statusu neosędziów

podniesieinie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli

likiwdiacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów

przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce respektowane w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS

Żurek apeluje do prezydenta. "Proszę bardzo uważnie przyjrzeć się ustawie"

- Proszę prezydenta oraz jego doradców proszę, aby bardzo uważnie przyjrzeć się ustawie, bo ma charakter naprawdę kompromisowy - apelował Waldemar Żurek.

Urzędnik wskazał, że "ustawą będziemy kończyć zagadnienie neosędziów". - Nie będzie stosów dla czarownic, będziemy to rozwiązywać zbiorowo (...). Jeżeli będziemy dokonywać indywidualnej oceny każdego z nich to wymiar sprawiedliwości zajmie się tylko sobą. To niewykonalne - kontynuował.

Minister sprawiedliwości przyznał, że zaproponowana "ustawa wychodzi naprzeciw neosędziom".

- Jest tam wielu dobrych technicznie, sprawnych prawników. Znamy też takie głosy, które mówiły każdy sędzia ma stracić urząd, a za to, że startował w konkursie, powinien już nigdy nie zostać sędzią. My nie idziemy tak radykalnie, choć są tacy, którzy mówią, że to nie jest radykalizm, tylko to jest uczciwe postawienie sprawy - dodał Żurek.

Ustawa praworządnościowa. Nowy wpis Żurka w sieci

Równolegle do prezentowania założeń i głównych elementów projektu ustawy praworządnościowej w sieci pojawił się nowy wpis Waldemara Żurka.

"Odbudowanie fundamentów państwa prawa. O tym właśnie jest ten projekt. Ustawa praworządnościowa ma jeden cel - przywrócić obywatelom pewność, że sędzia, który wydaje wyrok w ich sprawie, został powołany zgodnie z prawem" - przekazał na portalu X minister.

"To nie rewolucja, to powrót do zasad. Nie po to, by kogokolwiek karać, ale po to, by wreszcie przywrócić ład, pewność prawa i ważności wyroków. A w konsekwencji zaufanie do wymiaru sprawiedliwości" - dodał.

"To w pierwszej kolejności projekt o obywatelach i dla obywateli. Mam nadzieję, że tak go ocenią również parlamentarzyści oraz prezydent. Jestem gotowy do objaśniania, przekonywania i dyskusji wokół tego projektu" - zadeklarował Żurek.

"Ustawa praworządnościowa jest gotowa. To projekt, który kończy chaos i przywraca obywatelom prawo do niezależnego sądu" - zapowiadał Waldemar Żurek w sieci na kilkanaście godzin przed spotkaniem z mediami.

Jeszcze przed oficjalną prezentacją projektu swoje wątpliwości dotyczące działań szefa resortu sprawiedliwości wyraziła Małgorzata Manowska. - Sprawiedliwość jest rzeczywiście ostoją Rzeczypospolitej, ale sprawiedliwość muszą wymierzać wolne sądy, a nie naciskane przez władzę wykonawczą - podkreśliła I prezes Sądu Najwyższego w programie "Punkt widzenia Jankowskiego".

