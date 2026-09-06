W skrócie Waldemar Żurek zaapelował do Zbigniewa Ziobry o współpracę z wymiarem sprawiedliwości w związku z informacjami dotyczącymi otrzymania 500 tys. złotych od szefa Zondacrypto Przemysława Krala.

Premier Donald Tusk podczas debaty ujawnił fragment zeznań Przemysława Krala na temat przekazania pieniędzy Zbigniewowi Ziobrze oraz obietnic dotyczących interwencji w sprawie giełdy kryptowalut.

Jarosław Kaczyński oraz Zbigniew Ziobro odnieśli się do tych informacji, podkreślając brak świadomości po stronie Ziobry co do działalności Krala, a także oskarżając Donalda Tuska o pomówienia.

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Waldemar Żurek odniósł się w rozmowie z TVP Info do informacji o tym, żeZbigniew Ziobro wziął 500 tys. złotych od szefa Zondacrypto Przemysława Krala. - Ja rzeczywiście zaapelowałem do Zbigniewa Ziobry, żeby może zaczął współpracować z polskim wymiarem sprawiedliwości, bo mamy fakty, które są dzisiaj niezbite: że wziął bardzo pokaźną kwotę - stwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Odniósł się również do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że Ziobro popełnił błąd biorąc pieniądze od Krala. Według Żurka "to rzecz absolutnie niedopuszczalna i skandaliczna".

- Po raz kolejny zadaję sobie pytanie, co takiego wie Zbigniew Ziobro o swoich kolegach z Prawa i Sprawiedliwości, że przy takich zarzutach, przy takich faktach, które zobaczyła cała Polska, prezes mówi o błędzie, a nie usuwa go z partii - powiedział.

Według ministra sprawiedliwości informacje o powiązaniach Ziobry z Zondacrypto "powinny wstrząsnąć tak naprawdę tymi uczciwymi członkami PiS i spowodować jakieś ruchy".

Afera Zondacrypto. Tusk o powiązaniach Ziobry z Kralem

W piątek premier Donald Tusk podczas sejmowej debaty poprzedzającej głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenta wobec ustawy o rynku kryptowalut ujawnił fragment zeznań szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Według Krala Ziobro miał mu obiecać, że jak wróci do władzy i ponownie zostanie ministrem sprawiedliwości, to "ukręci łeb" wszystkim sprawom związanym z giełdą kryptowalut.

W zamian Kral miał przekazać Ziobrze 2 mln złotych na jego fundację. "Wypłaciłem 500 tysięcy złotych ze swojego rachunku bankowego. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze. Ale w ostatnim czasie sam publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby" - miał zeznać szef Zondacrypto.

W obronie Ziobry stanął prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przyznał, że były minister sprawiedliwości "po wielu namowach" przyjął od szefa Zondacrypto pieniądze na fundację, ale "nie miał świadomości, że ma do czynienia z człowiekiem, który para się działalnością przestępczą". Według Kaczyńskiego Ziobro popełnił błąd, biorąc pieniądze od Krala.

Sam Ziobro stwierdził z kolei, że Tusk go pomawia i sięga "po bandytów i kłamstwa, aby uruchomić operację zniszczenia prawicowej opozycji".



