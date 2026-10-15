W skrócie Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, by umożliwić śledczym przedstawienie zarzutu, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie europosła.

Prokuratura Krajowa chce postawić Danielowi Obajtkowi zarzut działania na szkodę Orlenu poprzez zaniżanie cen paliw w październiku 2023 roku, co miało doprowadzić do strat przekraczających 4,1 mld zł.

To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi.

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Prokuratura Krajowa chce postawić Danielowi Obajtkowi zarzut w związku z zaniżaniem cen paliw na stacjach Orlenu w 2023 roku.

Zdaniem śledczych działania podejmowane w czasie, gdy europoseł kierował koncernem, doprowadziły do strat przekraczających 4,1 mld zł.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Śledczy chcą również jego zatrzymania, a następnie wystąpienia do sądu o tymczasowe aresztowanie.

Niedługo później głos w sprawie zabrał sam Obajtek. "Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo - pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków" - napisał na platformie X.

Daniel Obajtek może usłyszeć zarzut. Chodzi o ceny paliw przed wyborami

Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledczy zgromadzili materiał dowodowy uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka. Sprawa dotyczy polityki cenowej Orlenu w październiku 2023 roku, kiedy koncern sprzedawał paliwo na swoich stacjach po 5,99 zł za litr.

Według prokuratury ceny były ustalane w sposób nierynkowy, bez uwzględnienia rzeczywistych czynników ekonomicznych. Działania te miały być prowadzone co najmniej od 1 do 15 października 2023 roku.

Śledczy podejrzewają, że Obajtek, pełniąc wówczas funkcję prezesa Orlenu, kierował działaniami podległych mu pracowników, które doprowadziły do wyrządzenia spółce szkody przekraczającej 4,1 mld zł.

Jak przekazano w komunikacie, ustalenia śledztwa wskazują, że polityka cenowa koncernu była realizowana nie tylko w oderwaniu od realiów gospodarczych, ale także z rażącym naruszeniem obowiązujących w spółce procedur.

Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu zarzut dotyczący kierowania przestępstwem niegospodarności. Za czyn opisany we wniosku grozi od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura chce zatrzymania Daniela Obajtka. Wniosek trafił do Brukseli

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Jest to konieczne, aby śledczy mogli przedstawić europosłowi zarzut i przeprowadzić dalsze czynności procesowe z jego udziałem.

Prokuratura chce również uzyskać możliwość zatrzymania polityka, a następnie wystąpienia do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Śledczy argumentują, że istnieje realna obawa utrudniania postępowania przez Obajtka, w tym podejmowania prób wpływania na jego przebieg. Wskazują także na surową karę, jaka grozi za zarzucany mu czyn.

Decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu należałaby do sądu.

Prokuratura poinformowała ponadto, że znaczna część uzasadnienia wniosku została objęta klauzulą niejawności. Dokument zawiera bowiem szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Orlenu, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom gospodarczym koncernu oraz bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa.

Jak wyjaśniono, sama spółka, przekazując materiały na potrzeby śledztwa, wnioskowała o ograniczenie dostępu do zawartych w nich informacji. Prokuratura wskazała również na zagrożenia związane z obecną sytuacją geopolityczną i nasileniem działań hybrydowych wymierzonych w Polskę.

To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Poprzednie prokuratura skierowała w grudniu 2024 roku, lipcu 2025 roku oraz maju 2026 roku.



