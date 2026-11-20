W skrócie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nakazał prokuratorowi Michałowi Ostrowskiemu przeproszenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Sprawa dotyczyła publikacji "zmanipulowanego zdjęcia z Marszu Tysiąca Tóg", za co przeprosiny mają widnieć na profilu prokuratora Ostrowskiego w serwisie X przez siedem miesięcy.

Wobec Michała Ostrowskiego złożono też wniosek o uchylenie immunitetu w związku z podejrzeniem udaremnienia czynności kontrolnych NIK w sprawie systemu Hermes.

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"Prokurator awansowany przez Zbigniewa Ziobrę na Zastępcę Prokuratora Generalnego przegrał w sądzie za kolportowanie kłamstw w internecie" - czytamy w piątkowym wpisie Waldemara Żurka.

Waldemar Żurek pozwał Michała Ostrowskiego. Sąd nakazał przeproszenie ministra

Minister sprawiedliwości poinformował, że pozwał Michała Ostrowskiego jako osoba prywatna. W czwartek Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nakazał mu przeproszenie prokuratora generalnego za pośrednictwem platformy X.

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Żurek przekazał, że sprawa dotyczy opublikowania "zmanipulowanego zdjęcia z Marszu Tysiąca Tóg". Przeprosiny mają widnieć na profilu pozwanego przez siedem miesięcy.

"Kłamstwo w sieci ma swoją cenę. Sąd jasno wskazał, że prokurator działał ze złymi intencjami, przekroczył granice swobodnej wypowiedzi i złamał podwyższone standardy etyczne wymagane od osoby na takim stanowisku" - napisał minister sprawiedliwości. Jak podkreślił polityk, "od prokuratora wymaga się obrony prawa, a nie udziału w internetowej nagonce opartej na manipulacji".

Michał Ostrowski straci immunitet? Jest wniosek

Wokół Michała Ostrowskiego toczy się również sprawa podejrzenia popełnienia przez niego przestępstwa w śledztwie dotyczącym udaremnienia czynności kontrolnych NIK dotyczących systemu Hermes. Do Sądu Najwyższego trafiły dwa wnioski o uchylenie immunitetów - w tym Ostrowskiego oraz prokurator Beaty Sobieraj-Skoniecznej.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że uzyskano materiał dowodowy "dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przez Beatę Sobieraj-Skonieczną i Michała Ostrowskiego, wspólnie i w porozumieniu, przestępstwa polegającego na doprowadzeniu w okresie od 1 do 14 lutego 2023 r. do udaremnienia czynności kontrolnych NIK".

Miało do tego dojść "poprzez spowodowanie nieudostępnienia kontrolerom faktury dotyczącej utrzymania systemu Hermes oraz wprowadzenie ich w błąd co do istnienia podstaw prawnych wyłączających dostęp do tego dokumentu".



