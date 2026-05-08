Żurek wydał prokuratorom polecenie. Chce wyjątkowych działań wobec Brauna

W skrócie Minister Waldemar Żurek polecił prokuratorom, by przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna składali jednocześnie wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Wrocławska prokuratura próbuje postawić Braunowi zarzuty związane m.in. z wydarzeniami w szpitalu w Oleśnicy..

Obrończyni Brauna zarzuca prokuraturze naruszenie zasady domniemania niewinności i złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzja Żurka jest związana z piątkową próbą przedstawienia Braunowi przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy.

Jak poinformowała wrocławska prokuratura, w trakcie ogłaszania mu zarzutów Braun "samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury".

"Zachowanie to uniemożliwiło zakończenie czynności procesowej, jednakże nie było podstaw prawnych do jego zatrzymania. Grzegorzowi Braunowi przysługuje bowiem immunitet i do jego zatrzymania niezbędna jest zgoda Parlamentu Europejskiego" - przekazał rzecznik wrocławskiej prokuratury Damian Pownuk.

Żurek zapowiada wyjątkowe kroki wobec Brauna. "Wydałem prokuratorom polecenie"

Nawiązując do tej informacji prokurator generalny napisał na platformie X, że "notoryczne łamanie prawa przez Grzegorza Brauna oraz jego próby ucieczki przed odpowiedzialnością wymagają zdecydowanej reakcji", a "mandat parlamentarzysty to zobowiązanie do bycia przykładem, a nie tarczą do unikania odpowiedzialności".

"Wobec uporczywego lekceważenia procedur i jawnych prób stawiania się ponad prawem, wydałem prokuratorom polecenie: przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Braunowi, ma być składany równocześnie wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa" - podkreślił Żurek.

Wrocławska prokuratura okręgowa poinformowała w piątek po południu, że w sprawie dotyczącej pozbawienia wolności lekarki "prokurator niezwłocznie skieruje, za pośrednictwem prokuratora generalnego, wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Grzegorza Brauna i jego przymusowe doprowadzenie do prokuratury".

Obrończyni Brauna o prokuraturze. "Złamała zasadę"

W piątek obrońca Brauna, mec. Magdalena Majkowska, po wyjściu z wrocławskiej prokuratury poinformowała, że złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, w którym Braun ma usłyszeć zarzuty.

- Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nie może bezstronnie prowadzić tego postępowania - uważa Majkowska.

Według niej wrocławska prokuratura "złamała zasadę domniemania niewinności". - W związku z nagonką polityczną i naruszeniem dóbr osobistych pana posła Brauna, poseł skierował pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, przeciwko Skarbowi Państwa - powiedziała Majkowska i dodała, że dlatego śledztwo w sprawie oleśnickiej powinno zostać przekazane do innej prokuratury.

Prok. Pownuk powiedział dziennikarzom, że nic nie wie o pozwie złożonym przez Brauna. Pozew miał zostać złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sprawa wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy. Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty

Wrocławska prokuratura już czwarty raz wzywała na przesłuchanie Brauna i podejmowała próbę ogłoszenia mu zarzutów. Lider Konfederacji Krony Polskiej składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.

Braun ma usłyszeć zarzuty związane z sześcioma czynami. Cztery z nich dotyczą wydarzeń w oleśnickim szpitalu w kwietniu ubiegłego roku. Chodzi o bezprawne pozbawienie wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenie jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenie słowne podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

16 kwietnia 2025 r. polityk wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Jak twierdził, dokonywał obywatelskiego zatrzymania.

Kolejne zarzuty mają dotyczyć zniszczenia plakatów w marcu 2025 r. w Opolu i namawiania do popełniania przestępstw w programie opublikowanym w internecie. To zdarzenie miało miejsce 14 grudnia 2023 r.

Parlament Europejski 13 listopada 2025 roku opowiedział się za uchyleniem immunitetu Braunowi, co otworzyło wrocławskiej prokuraturze drogę do ogłoszenia zarzutów.

Domański w „Graffiti” o programie SAFE: Jestem dumny, że mogę tę umowę podpisać Polsat News