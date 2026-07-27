W skrócie Waldemar Żurek skrytykował decyzję o powołaniu przez prezydenta czterech nowych neosędziów do Sądu Najwyższego.

Zbigniew Bogucki poinformował, że Karol Nawrocki planuje powołać czterech nowych sędziów Sądu Najwyższego oraz znaczącą liczbę asesorów sądów rejonowych i wojewódzkich.

Kwestia orzekania przez neosędziów budzi kontrowersje prawne i prowadzi do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazujących Polsce wypłatę odszkodowań.

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"Szef personelu Kancelaria Prezydenta RP, pan Bogucki zapowiedział, że Prezydent zamierza we wtorek (28 lipca) powołać czterech nowych neosędziów do Sądu Najwyższego. Cel jest jasny - pogłębienie kryzysu" - napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek.

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Minister sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do komunikatu, opublikowanego przez Zbigniewa Boguckiego w zeszłym tygodniu, w którym poinformował, że Karol Nawrocki zamierza we wtorek przyjąć ślubowanie prof. Sławomira Patyry na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a także wręczyć powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego.

Waldemar Żurek uderzył w Karola Nawrockiego. W tle powołania dla "neosędziów"

"W najbliższy wtorek 28 lipca Prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry i tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego" - poinformował wtedy Zbigniew Bogucki.

Jak dodał, Nawrocki planuje też powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Polityk obozu rządzącego dodał następnie, że wobec tej informacji "warto publicznie zapytać" o kilka kwestii.

"Kto zapłaci za odszkodowania, obciążające Skarb Państwa, zasądzane przez ETPC na rzecz obywateli, z tytułu udziału w ich sprawach nieprawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego? Kancelaria Prezydenta RP z własnego budżetu czy głowa państwa weźmie to na siebie?" - wskazał.

Spór o "neosędziów". Karol Nawrocki ogłosił decyzję, wręczy powołania

Kwestia orzekania w Sądzie Najwyższym tzw. neosędziów, a więc prawników, którzy zostali zarekomendowani do tego organu przez uznaną za obecny rząd za niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa, od dawna budzi poważne kontrowersje i wątpliwości prawne.

Wyroki wydawane przez neosędziów regularnie stają się także przedmiotem postępowań Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ocenie organu tego typu sytuacje naruszają prawo do rzetelnego procesu przed bezstronnym sądem, co prowadzi do zasądzania kar i odszkodowań, które Polska musi wypłacać poszkodowanym obywatelom.

Kwestia kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa na skutek podobnych wyroków była wielokrotnie podnoszona przez Waldemara Żurka, który m.in. używał jej jako argumentu na rzecz dobrowolnej rezygnacji neosędziów z orzekania.





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