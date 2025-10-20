W skrócie Waldemar Żurek skrytykował Roberta Bąkiewicza za nawoływanie do przemocy podczas manifestacji PiS i "zaprosił go" do walki z Rosją na Ukrainie.

Premier Donald Tusk oraz prokurator generalny wskazują na możliwy związek między agresywną retoryką Bąkiewicza a próbą podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej.

Wypowiedzi Bąkiewicza wywołały debatę na temat odpowiedzialności za słowa oraz wpływu retoryki politycznej na rzeczywiste czyny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Waldemar Żurek ocenił, że wykazanie związku między wypowiedziami Roberta Bąkiewicza, a takimi czynami, jak późniejsza próba podpalenia budynku w Warszawie z siedzibą Platformy Obywatelskiej "będzie wręcz niemożliwe".

- Jak widziałem to jego zachowanie, potrząsanie imitacją kosy, to byłem zbulwersowany - dodał prokurator generalny, wspominając o kontekście historycznym. - Tradycja kosynierów to tradycja walki z Rosją. Jak pan Bąkiewicz potrząsa kosą i mówi, że będzie wewnątrz Polski wypalał napalmem i wyrywał chwasty, to ja jestem tym zbulwersowany - podkreślił.

- Jeżeli pan Bąkiewicz jest tak odważny i krzyczy na wiecach, to zapraszam go na Ukrainę. Tam jest legion międzynarodowy, walczą z Rosją także o to, aby Europa była wolna i żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju - podkreślił Waldemar Żurek. - Apeluję do wszystkich, nie wspierajmy tego typu zachowań, bo to wywołuje czyny, które mogą się bardzo źle skończyć - dodał, podkreślając, że "Polacy powinni się dziś konsolidować, a nie dzielić".

Robert Bąkiewicz o "wyrywaniu chwastów". Kontrowersyjne słowa na manifestacji PiS

Słowa Roberta Bąkiewicza, wspomniane przez ministra Żurka, padły w sobotę 11 października podczas organizowanej przez PiS manifestacji pod hasłem "STOP nielegalnej imigracji". - Te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - krzyczał ze sceny aktywista.

Kontrowersyjną wypowiedź Bąkiewicza przywołał w poniedziałek także premier Donald Tusk we wpisie, w którym odniósł się do zatrzymania osoby podejrzewanej o próbę podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, w którym mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Policja przekazała wcześniej, że w maju mężczyzna ten został "zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska".

Incydent przed siedzibą PO. Donald Tusk: "Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni"

"W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły" - napisał premier Donald Tusk.

Incydent, w związku z którym zatrzymano w poniedziałek Krzysztofa B. miał miejsce w piątek po godzinie 15 niedaleko Sejmu, przed budynkiem, gdzie mieści się kawiarnia Czytelnik oraz Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej. Napastnik przed wejściem miał rozbić butelkę z nieznaną substancją.

Kierwiński w "Graffiti" o kongresie Platformy Obywatelskiej: Będzie zmiana szyldu i nazwy Polsat News Polsat News