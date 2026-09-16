W skrócie Pełniący funkcję rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak zdecydował o zwolnieniu dyscyplinarnym czterech byłych członków zarządu uczelni, w tym Michała Sopińskiego.

Decyzje o zwolnieniach podstawiono na przepisie Kodeksu pracy dotyczącym ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

W ubiegłym tygodniu minister Żurek utrzymał w mocy odwołanie Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta, a nowy rektor-komendant nie został wpuszczony do siedziby uczelni w związku z protestem, przy obecności policji.

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"Przez lata myśleli, że uczelnia mundurowa to ich prywatna twierdza i zaplecze polityczne. Mylili się" - skomentował decyzję Waldemar Żurek.

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Szef MS udostępnił w mediach społecznościowych wpis wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart, która poinformowała, że rektor-komendant decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu czterech kluczowych osób dawnego układu AWS podjął na skutek "ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych".

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Dyscyplinarne zwolnienia czterech osób

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości poinformowała, że w piątek podjęto decyzję o rozwiązaniu umów o pracę z czworgiem pracowników uczelni: dr. Michałem Sopińskim, dr. Mariuszem Kuryłowiczem, dr Iwoną Lewandowską-Pierzynką oraz dr Kamilą Chmiel.

Jak przekazano w komunikacie, decyzję podjęto w trybie art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy. To przepis, który pozwala pracodawcy na zwolnienie dyscyplinarne (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika) w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Decyzję podpisał wypełniający obowiązki rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Odwołanie dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta

W ubiegłym tygodniu, w czwartek, resort sprawiedliwości poinformował, że minister Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Jak poinformowano, obowiązki te przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo przekazało, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Cudak jednak nie został wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to "próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego".

Na miejscu obecna była policja. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po spotkaniu z Sopińskim ocenił zaś, że "atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji".



