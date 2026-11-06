W skrócie Waldemar Żurek podpisał pierwsze sześć wezwań do zapłaty dla tzw. neosędziów Sądu Najwyższego za koszty odszkodowań wynikające z wyroków ETPC.

Polska wypłaciła już 6,5 mln zł odszkodowań w związku z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącymi składów orzekających w SN.

Sąd Najwyższy oddalił zażalenia Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego dotyczące odsunięcia ich od czynności sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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Waldemar Żurek poinformował o podpisaniu wezwań podczas piątkowej konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, chodzi o dochodzenie od tzw. neosędziów SN zwrotu kwot, które państwo musiało wypłacić w związku z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Prokurator generalny przypomniał, że od dawna opowiadał się za kierowaniem przeciwko nim cywilnych pozwów regresowych. Podkreślił, że koszty odszkodowań ponosi państwo polskie, a tym samym obywatele.

Waldemar Żurek o kosztach orzeczeń ETPC. "6,5 mln zł"

- Dotychczasowa kwota realnie wypłaconych sum za działania "neosędziów" w SN już wynosi 6,5 mln zł. Oczywiście ona jest zależna od kursu euro, ponieważ ETPC wypłaca te kwoty w euro - powiedział Żurek.

Minister wskazał również, że przed Trybunałem w Strasburgu pozostaje ponad 1,2 tys. zamrożonych spraw polskich obywateli, w których orzekali tzw. neosędziowie SN.

- Jest realna obawa, że kiedy ETPC te sprawy odmrozi, to będziemy przegrywać jedną za drugą, bo jest wyznaczona już linia orzecznicza - mówił prokurator generalny.

Dlatego, jak przekazał Żurek, skierował pierwsze wezwania do zapłaty kwot, które państwo musiało wypłacić w związku z udziałem tzw. neosędziów w rozprawach Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy zdecydował ws. prezesa i wiceprezesa TK

Podczas tej samej konferencji Żurek odniósł się do decyzji SN, który oddalił zażalenia Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, otwiera się w nowym oknie na zarządzenia o odsunięciu ich od czynności orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym.

- Myślę, że to jest dobra informacja. To wskazuje na to, że pan Święczkowski i pan Sochański uznają skuteczność przerwy w czynnościach - ocenił minister.

Sąd Najwyższy uznał, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie jest właściwa do rozpoznania sprawy dotyczącej sędziów TK. Sprawę przekazano do TK.



