W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od wykonywania obowiązków w Sądzie Rejonowym w Warszawie z powodu poważnych zarzutów związanych z dwiema sprawami.

Żurek przywołał toczące się postępowania prokuratury wobec Piebiaka dotyczące udziału w tzw. aferze hejterskiej oraz podejrzeń o próbę oszustwa sądowego i wykorzystanie podrobionego testamentu w sprawie dotyczącej mieszkania.

Łukasz Piebiak został niedawno wybrany przez Sejm do nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa jako kandydat wskazany przez klub PiS.

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Waldemar Żurek poinformował o swojej decyzji w poniedziałek po południu w mediach społecznościowych.

Jak przekazał, decyzja o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych ma związek z "nadzwyczajnym ciężarem zarzutów", o których popełnienie sędzia jest podejrzewany.

"Zaprzeczenie etosu sędziego". Żurek odsuwa sędziego Piebiaka od czynności służbowych

Żurek podkreślił, że dalsza praca Piebiaka "uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy" oraz godziła w istotne interesy służby.

Z tego powodu, jak wyjaśniał, konieczne było niezwłoczne odsunięcie go od prowadzenia postępowań sądowych i kontaktu ze sprawami obywateli.

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Minister wskazał, że prokuratura prowadzi dwa niezależne, wielowątkowe postępowania dotyczące Łukasza Piebiaka. Pierwsze z nich ma dotyczyć udziału w tzw. aferze hejterskiej. Drugie obejmuje podejrzenia usiłowania oszustwa sądowego oraz posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do m.st. Warszawy. Wartość nieruchomości oszacowano na 475 tys. zł.

"Sytuacja, w której osoba powołana do wymierzania sprawiedliwości sama staje się podmiotem podejrzeń o fałszowanie dokumentów i próbę przejęcia majątku, jest zaprzeczeniem etosu sędziego" - napisał Waldemar Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że od sędziów wymaga się szczególnej odpowiedzialności, ponieważ to oni mają stać na straży prawa, uczciwości procesu i zaufania obywateli do państwa. Żurek zakończył swój wpis słowami: "Nie ma świętych krów".

Łukasz Piebiak został niedawno wybrany do KRS

Łukasz Piebiak został w maju tego roku wybrany przez Sejm do nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Były wiceminister sprawiedliwości z czasów rządów Zbigniewa Ziobry znalazł się wśród 15 sędziowskich członków KRS nowej kadencji jako kandydat wskazany przez klub PiS.

Większość wybranych sędziów (13 osób) stanowili kandydaci zgłoszeni przez kluby rządzącej koalicji. Wcześniej zostali oni wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez zgromadzenia sędziów w kraju.

Największe poparcie uzyskali tam sędziowie wspierani m.in. przez stowarzyszenia Iustitia i Themis, choć część środowisk sędziowskich nie wzięła udziału w tych zgromadzeniach.

Oprócz Piebiaka w składzie Rady znalazł się także rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki, opolski sędzia związany - podobnie jak Piebiak - ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Wybór sędziowskiej części KRS odbył się na podstawie przepisów wprowadzonych jeszcze za rządów PiS. Zgodnie z nimi Sejm głosuje nad listą 15 kandydatów przygotowaną przez komisję, przy czym na liście musi znaleźć się co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub poselski. To dlatego uwzględniono na niej również kandydatów PiS i Konfederacji.





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