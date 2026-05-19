Żurek o losie Ziobry w USA. "Stanie się dużym problemem"

Mateusz Balcerek

- Zbigniew Ziobro stanie się dużym problemem dla amerykańskich polityków - uznał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej. Jak dodał, jeśli polityk PiS dostał się do Stanów Zjednoczonych dzięki paszportowi genewskiemu to polskie władze postarają się unieważnić ten dokument.

Waldemar Żurek w garniturze, przemawia przy mikrofonach, w tle flaga Polski, UE i logo Ministerstwa Sprawiedliwości
Szef MS Waldemar Żurek o sprawie Zbigniewa Ziobry.Polsat News

W skrócie

  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że władze polskie mają ograniczone informacje na temat pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych i próbują ustalić szczegóły związane z jego statusem i dokumentami podróży.
  • Donald Tusk zaapelował do Radosława Sikorskiego i Waldemara Żurka o przekazanie pełnych informacji na temat sprawy Ziobry amerykańskim partnerom oraz opinii publicznej.
  • Zbigniew Ziobro jest podejrzany o przestępstwa związane z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, posiada 26 zarzutów oraz został objęty uchwałą Sejmu o zatrzymaniu i aresztowaniu.
Waldemar Żurek przyznał we wtorkowej rozmowie z dziennikarzami, że polskie władze mają bardzo mało informacji na temat pobytu Ziobry w USA.

- Na ten moment wystąpiliśmy, różnymi drogami, do naszego MSZ, do ambasadora USA, o to żeby potwierdzili nam w jaki sposób Ziobro wjechał do USA i jaki ma status, kto i w jaki sposób mu udzielił zgody na pobyt. Na ten moment nie mamy żadnych odpowiedzi, więc chcielibyśmy poznać, jakie są fakty, ale z drugiej strony chcielibyśmy też wiedzieć, gdzie zatrzymał się Zbigniew Ziobro i kto mu pomagał - stwierdził na briefingu prasowym.

Żurek o sprawie Ziobry. "Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny"

- Nie będziemy opuszczać rąk. Polityka tu nie ma znaczenia. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania - powiedział minister sprawiedliwości.

Jak dodał, "my jesteśmy gotowi". - Chcielibyśmy, żeby sąd szybciej to rozpoznawał. Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w USA - nadmienił Żurek.

Szef MS wspomniał, iż Ziobro "stanie się dużym problemem dla amerykańskich polityków" ponieważ - jego zdaniem - amerykańska opinia publiczna jest bardzo wyczulona na kwestię malwersacji finansowych dokonanych przez polityków.

Ziobro w USA. Tusk zwrócił się do Sikorskiego oraz Żurka

Temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych był ostatnim podjętym przez Donalda Tuska w przemówieniu poprzedzającym posiedzenie Rady Ministrów.

Jak przyznał premier, relacje z USA obecnie to nie tylko kwestia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale także "bulwersująca sprawa, jaką jest udzielenie wizy i zgody na pobyt, ściganemu przez państwo polskie Zbigniewowi Ziobrze".

- Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, jak i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji i mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także opinii publicznej - stwierdził Tusk, podkreślając, że jest to szczególnie ważne ze względu na powagę zarzutów, które wiszą nad byłym szefem resortu sprawiedliwości.

Z Węgier do USA. Ucieczka Ziobry przed polskim sądem

Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasu rządów PiS. Prokuratura zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Łącznie chodzi o 26 zarzutów.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura wydała wtedy postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. 9 maja na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli wygra wybory, a dwaj politycy PiS - Ziobro i Romanowski - będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Sam Ziobro poinformował 10 maja, że trafił do Stanów Zjednoczonych. Przed kamerą oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu.

