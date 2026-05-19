W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że władze polskie mają ograniczone informacje na temat pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych i próbują ustalić szczegóły związane z jego statusem i dokumentami podróży.

Donald Tusk zaapelował do Radosława Sikorskiego i Waldemara Żurka o przekazanie pełnych informacji na temat sprawy Ziobry amerykańskim partnerom oraz opinii publicznej.

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o przestępstwa związane z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, posiada 26 zarzutów oraz został objęty uchwałą Sejmu o zatrzymaniu i aresztowaniu.

Waldemar Żurek przyznał we wtorkowej rozmowie z dziennikarzami, że polskie władze mają bardzo mało informacji na temat pobytu Ziobry w USA.

- Na ten moment wystąpiliśmy, różnymi drogami, do naszego MSZ, do ambasadora USA, o to żeby potwierdzili nam w jaki sposób Ziobro wjechał do USA i jaki ma status, kto i w jaki sposób mu udzielił zgody na pobyt. Na ten moment nie mamy żadnych odpowiedzi, więc chcielibyśmy poznać, jakie są fakty, ale z drugiej strony chcielibyśmy też wiedzieć, gdzie zatrzymał się Zbigniew Ziobro i kto mu pomagał - stwierdził na briefingu prasowym.

Żurek o sprawie Ziobry. "Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny"

- Nie będziemy opuszczać rąk. Polityka tu nie ma znaczenia. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania - powiedział minister sprawiedliwości.

Jak dodał, "my jesteśmy gotowi". - Chcielibyśmy, żeby sąd szybciej to rozpoznawał. Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w USA - nadmienił Żurek.

Szef MS wspomniał, iż Ziobro "stanie się dużym problemem dla amerykańskich polityków" ponieważ - jego zdaniem - amerykańska opinia publiczna jest bardzo wyczulona na kwestię malwersacji finansowych dokonanych przez polityków.

Ziobro w USA. Tusk zwrócił się do Sikorskiego oraz Żurka

Temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych był ostatnim podjętym przez Donalda Tuska w przemówieniu poprzedzającym posiedzenie Rady Ministrów.

Jak przyznał premier, relacje z USA obecnie to nie tylko kwestia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale także "bulwersująca sprawa, jaką jest udzielenie wizy i zgody na pobyt, ściganemu przez państwo polskie Zbigniewowi Ziobrze".

- Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, jak i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji i mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także opinii publicznej - stwierdził Tusk, podkreślając, że jest to szczególnie ważne ze względu na powagę zarzutów, które wiszą nad byłym szefem resortu sprawiedliwości.

Z Węgier do USA. Ucieczka Ziobry przed polskim sądem

Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasu rządów PiS. Prokuratura zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Łącznie chodzi o 26 zarzutów.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura wydała wtedy postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. 9 maja na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli wygra wybory, a dwaj politycy PiS - Ziobro i Romanowski - będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

Sam Ziobro poinformował 10 maja, że trafił do Stanów Zjednoczonych. Przed kamerą oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu.





