W skrócie Prokurator generalny Waldemar Żurek ponownie złożył wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej po kontrowersyjnej decyzji Trybunału Stanu.

Decyzja Piotra Andrzejewskiego o zwrocie wniosku została uznana przez prokuraturę za bezzasadną i sprzeczną z przepisami regulaminu.

Prokuratura złożyła także wniosek o wyłączenie Andrzejewskiego ze sprawy z powodu wątpliwości co do jego bezstronności.

Komunikat Prokuratury Krajowej opublikowano na oficjalnej stronie internetowej w środę. Zamieszczono w nim odpowiedź prokuratora generalnego na decyzję Trybunału Stanu w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej.

"Prokurator generalny Waldemar Żurek, w odpowiedzi na zarządzenie zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu z dnia 23 października 2025 r. ponownie przesłał do tego organu wniosek Prokuratury Krajowej z dnia 29 września 2025 r. w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej, w celu jego rozpoznania na posiedzeniu pełnego składu" - przekazano.

Immunitet Małgorzaty Manowskiej. Waldemar Żurek odpowiada na decyzję Trybunału Stanu

Jak czytamy Żurek stwierdził jednocześnie, że wydane przez Piotra Andrzejewskiego zarządzenie o zwrocie wniosku dotyczącego Małgorzaty Manowskiej do Prokuratury Krajowej "jest całkowicie nieuzasadnione i oparte na oczywiście błędnym poglądzie odnoszącym się do prawidłowości powołań prokuratorskich".

Zarządzenie o zwrocie wniosku Andrzejewski wydał w celu "uzupełnienia jego autorstwa dla wywołania skutków prawnych legalizacją przez podpis kontynuującego sprawowanie stanowiska i funkcji prokuratora krajowego - prokuratora Dariusza Barskiego bądź umocowanych przez niego zastępców".

W komunikacie przypomniano, że prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na stanowisko prokuratorskie powołuje prokurator generalny.

"Wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej skierował i podpisał prokurator powołany na pierwsze i kolejne stanowiska służbowe przez prokuratora generalnego, tym samym umocowanie prokuratora do podejmowania działań w tej sprawie nie powinno budzić żadnych wątpliwości".

Prokurator generalny punktuje działania Piotra Andrzejewskiego. "Był zobowiązany"

Rzecznik prasowa prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak nadmieniła, że wątpliwości budzi natomiast wydanie zarządzenia przez Andrzejewskiego.

Zgodnie z zapisem regulaminu Trybunału Stanu (...), jego obowiązkiem po otrzymaniu wniosku Prokuratury Krajowej było "niezwłoczne nadanie mu biegu i zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału".

Dalej dodano, że Piotr Andrzejewski, jako zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu, "był zobowiązany do nadania wnioskowi Prokuratury Krajowej biegu, a nie do samodzielnego podejmowania decyzji w drodze zarządzenia o jego zwrocie".

W efekcie oznaczało to - zdaniem prokuratury - podjęcie czynności w składzie jednoosobowym, nieprzewidzianym w ustawie o Trybunale Stanu.

Wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej. Żurek chce wyłączenia ze sprawy Andrzejewskiego

W komunikacie zaznaczono też, że przed ponownym złożeniem przez prokuratora generalnego wniosku o uchylenie immunitetu Manowskiej, prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przekazał do Trybunału Stanu "wniosek o wyłączenie Piotra Andrzejewskiego od udziału w sprawie".

"W uzasadnieniu prokurator przedstawił obszerną argumentację wskazującą na wystąpienie po stronie Piotra Andrzejewskiego okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do zachowania przez niego wymogu bezstronności i obiektywizmu" - dodano.

W oświadczeniu z 30 października poinformowano, że prokurator z WSW PK zgromadził materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie, że Małgorzata Manowska "popełniła czyny zabronione".

Do Trybunału Stanu skierowano wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Manowskiej do odpowiedzialności karnej w zakresie dwóch wyłączonych czynów - przekroczenia uprawnień w okresie od 7 października 2021 roku do 14 lipca 2022 roku oraz niedopełnienia obowiązku w okresie od 12 października 2021 roku do 22 sierpnia 2024 roku.

