Waldemar Żurek pojawił się na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. W mediach społecznościowych KRS udostępniono nagranie, na którym słychać wypowiedź ministra sprawiedliwości.

Waldemar Żurek na posiedzeniu KRS. "Z całą stanowczością"

- Chciałbym państwu zaznaczyć z całą stanowczością, że jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, byście państw opuścili ten budynek. Ja nie będę brał udziału w tym głosowaniu, dlatego że głosowanie z państwa udziałem - moim zdaniem - jest niedopuszczalne - powiedział Żurek do członków KRS.

Minister podkreślił, że KRS została wybrana wadliwie, a on nie uznaje jej obecnego składu. Przypomniał także o odszkodowaniach zasądzonych na skutek wyroków Europejskiego Trybunały Praw Człowieka.

- Mamy wadliwie wybraną KRS. Taki jest skutek państwa działania i tego nie możecie państwo pomijać. Każdy tzw. neosędzia w Sądzie Najwyższym (SN) i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) generuje dzisiaj odszkodowanie od Skarbu Państwa zasądzone na skutek wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To odszkodowanie jest wypłacane z pieniędzy polskiego podatnika i jak państwo wiecie, kwoty tych odszkodowań cały czas rosną - powiedział.

Pod nagraniem KRS napisała: "Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa za wadliwie wybraną sędziowską część KRS, ta naraża państwo na odszkodowania, a minister zrobi wiele, by 'neosędziowie' opuścili budynek, w jakim pracują. Nie będzie też z sędziami głosować, bo to 'niedopuszczalne'. I zaraz potem wychodzi"

