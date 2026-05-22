W skrócie Waldemar Żurek wysłał pisma do nowych władz Węgier z prośbą o uchylenie azylu dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Minister sprawiedliwości oczekuje odpowiedzi od strony węgierskiej i planuje kolejne rozmowy online z przedstawicielami władzy Węgier.

Prokuratura Krajowa zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużywanie stanowiska w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Na piątkowej konferencji prasowej w Zamościu (woj. lubelskie) minister sprawiedliwości pytany był, czy skierował list do nowych władz Węgier dotyczący zniesienia azylu dla b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry oraz b. wiceszefa resortu, posła PiS Marcina Romanowskiego.

Żurek podkreślił, że za czasów rządów Viktora Orbana odpowiedzi strony węgierskiej były jednozdaniowe i mówiły, że "Węgry nam nie pomogą w żaden sposób". Teraz - jak poinformował - napisał już do nowej minister sprawiedliwości prośbę o to, żeby realizować wszystkie obowiązujące porozumienia, czyli Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. - Także chciałem dowiedzieć się, na jakich zasadach, na jakim dokumencie przebywał Zbigniew Ziobro na Węgrzech, kiedy wyjechał, jaki status miał - mówił minister.

Jak dodał, wysłał także pismo do nowego ministra spraw wewnętrznych i miał spotkanie online z prokuratorem generalnym na Węgrzech. - I tam domagam się uchylenia tego dokumentu, który moim zdaniem został wyłudzony od władz węgierskich, bo Węgry obowiązuje także prawo unijne. Jak mieliśmy Europejski Nakaz Aresztowania, to moim zdaniem, prawo unijne wyprzedza jakieś rozwiązania krajowe, które miałyby to prawo unijne naruszać - zauważył Żurek.

Sprawa Ziobry i Romanowskiego. Żurek czeka na odpowiedź Węgier

Minister sprawiedliwości czeka na odpowiedzi strony węgierskiej. W najbliższych dniach ma zamiar spotkać się także online z ministrem sprawiedliwości na Węgrzech.

Jak wskazał, gdyby doprowadzono do tego, że Węgry unieważnią dokument dla Ziobry, który wystawiły za czasów Wiktora Orbana, to wtedy może się okazać, że Ziobro nie ma dokumentu, na którym może się poruszać po Stanach Zjednoczonych.

- Bardzo wtedy chciałbym wiedzieć, jak zachowa się słynna służba ICE, która dokonuje deportacji osób, które nie przebywają w sposób legalny w Stanach Zjednoczonych. Ale to jeszcze przed nami - zaznaczył.

Szef MS przypomniał też, że strona polska ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry. Jak dodał, umowa o ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi nie wymaga prawomocności aresztu. - W przypadku Zbigniewa Ziobry tak mamy. Ale wiemy, że praktyka sądów federalnych jest różna, więc zespół prokuratorów zdecyduje, czy czekamy na to, że zostaną rozpoznane środki odwoławcze adwokatów Ziobry, i dopiero wtedy wysyłamy wniosek ekstradycyjny. Chcielibyśmy, żeby nie było już żadnych formalnych braków i żeby sądy federalne nie zwracały nam tego wniosku - podkreślił minister.

Zbigniew Ziobro podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Ziobro - przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych - jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro, według prokuratury, miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech za rządów poprzedniego premiera Viktora Orbana.

10 maja Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak poinformował w środę, że prokuratura ma oficjalną informację, iż Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu posługując się wizą "członka zagranicznych mediów". Dodał, że należy rozumieć, iż chodzi o "członka zagranicznych mediów" z punktu widzenia USA. TV Republika informowała wcześniej, że Ziobro będzie komentatorem politycznym stacji.





