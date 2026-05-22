W skrócie W przeprowadzonym sondażu Waldemar Żurek uzyskał lepsze oceny jako minister sprawiedliwości niż Adam Bodnar, jednak największa grupa respondentów oceniła obu polityków podobnie.

Badanie wykonano metodą wywiadów internetowych w dniach 18 i 19 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1602 dorosłych.

Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości z Adama Bodnara na Waldemara Żurka została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska 23 lipca 2025 roku, a powodem były oczekiwania wobec skuteczniejszych działań resortu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Onetu zadano pytanie: "Kogo Pan/Pani lepiej ocenia w roli ministra sprawiedliwości: Adama Bodnara czy Waldemara Żurka?"

Najwięcej uczestników badania wskazało, że tak samo ocenia obydwu szefów resortu sprawiedliwości za czasu rządów Donalda Tuska. Mowa o 37,1 procent ankietowanych.

Sondaż. Polacy wskazali lepszego szefa resortu sprawiedliwości

W bezpośrednim zestawieniu przewagę ma jednak obecny szef resortu sprawiedliwości. 23,6 proc. osób wskazało, że lepszym ministrem jest Waldemar Żurek. Adama Bodnara wybrało zaś 11,4 proc. badanych.

28 procent biorących udział w sondażu nie miało zdania w tym temacie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 18 i 19 maja 2026 roku metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) w panelu internetowym SW Panel.

W ramach badania przeprowadzono 1602 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Dlaczego Waldemar Żurek zastąpił Adama Bodnara?

Decyzja o rekonstrukcji rządu i zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości ogłoszona została przez premiera Donalda Tuska 23 lipca 2025 roku. Następnego dnia prezydent Andrzej Duda formalnie powołał dotychczasowego sędziego Waldemara Żurka na urząd szefa resortu sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Żurek zastąpił Adama Bodnara, który kierował ministerstwem od początku powstania rządu - 13 grudnia 2023 roku.

Według informacji podawanych przez media głównym powodem zmiany było społeczne i polityczne zniecierpliwienie tempem rozliczeń poprzedniej władzy.

- Potrzebuję dzisiaj ministrów, którzy podejmą działania w sposób bardzo stanowczy, twardy, bez wahania i to wymaga pewnych predyspozycji. Pan minister Żurek to jest ten typ człowieka, który pasuje mi do tego profilu - mówił Donald Tusk, tłumacząc swoją decyzję.





Hennig-Kloska w "Gościu Wydarzeń": Prezydent może sobie wybierać skarpetki, ale nie sędziów TK Polsat News