W skrócie Przewodnicząca klubu Lewicy Anna-Maria Żukowska odpowiedziała ostro na materiał Kanału Zero, zarzucając jego autorom manipulację i brak szacunku do praw pracowniczych.

Kanał Zero próbował udowodnić, że umówienie się z posłanką w jej biurze jest trudne, a osoby zatrudnione przez Żukowską pracują zdalnie lub są na urlopie lub zwolnieniu lekarskim.

Żukowska odrzuciła zarzut ukrycia samochodu w oświadczeniu majątkowym i udostępniła dowód potwierdzający, że w autor materiału popełnił błąd.

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Anna-Maria Żukowska rozliczyła w 2025 r. kilometrówki na kwotę 38 tys. zł, mimo że jako szefowej klubu parlamentarnego przysługuje jej służbowy samochód. Przewodnicząca sejmowej Lewicy argumentowała, że na Mazowszu ma siedem biur poselskich, pomiędzy którymi musi podróżować.

Obecność posłanki w swoich biurach postanowił sprawdzić Kanał Zero. Autor materiału nie mógł się dodzwonić do większości z nich, a gdy to się w końcu udało, okazało się jego rozmówca zatrudniony przez Żukowską pracuje zdalnie. Materiał Kanału Zero spotkał się z atakiem posłanki.

"Dyrektor mojego biura (wszystkich biur) Kacper Grębowiec przebywa aktualnie na urlopie, wcześniej przebywał na L-4 (gdyż ja zatrudniam na etat) w związku z długą rekonwalescencją" - przekazała Anna Maria-Żukowska, podając numer telefonu. Dodała, że nie odbiera po godz. 20 i w weekendy.

Anna-Maria Żukowska zaatakowała Kanał Zero. "Kłamcy, Manipulatorzy i Lenie"

Nieparlamentarną reakcję posłanki wzbudził jednak rzekomy zarzut, że ta ukryła w rozliczeniu majątkowym samochód, na który rozliczała kilometrówki. Żukowska nie poprzestała jednak na sprostowaniu informacji, ale także wulgarnie zaatakowała Kanał Zero.

"Wykazałam samochód. Wystarczy wejść na stronę Kancelarii Sejmu i sprawdzić, ale Wam - p... Kłamcom, Manipulatorom i Leniom z Kanału Zero, się nie chce" - przekazała Żukowska, załączając fragment oświadczenia majątkowego.

Posłanka podkreśliła ponadto, że jej kierowca jest etatowym pracownikiem klubu Lewicy, a nie jej osobistym szoferem. "Gardzę Wami i Waszym brakiem poszanowania praw pracowniczych" - zwróciła się Żukowska do twórców z Kanału Zero





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