"Dzisiejszy dzień przyniesie zróżnicowaną pogodę w kraju" - czytamy w prognozie pogody na poniedziałek udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Mimo wszystko największą niedogodnością będą słabe opady deszczu.

Poranek na plusie. W ciągu dnia kilkanaście stopni ciepła

Bardziej przyjazna aura zapanuje na wschodzie Polski, gdzie przeważnie będzie pogodnie. Nad zachodnią częścią kraju z kolei pojawi się więcej chmur i tam lokalnie może popadać słaby deszcz - przede wszystkim na północno-zachodnich krańcach Polski.

Poranek był dość chłodny, ale nie mroźny. O godz. 7:00 nawet w najchłodniejszym Zamościu było nieco powyżej zera (0,4 st. C), a w najcieplejszej Jeleniej Górze o tej porze zanotowano 8,5 st. C. Temperatury szybko wzrosną i w ciągu dnia praktycznie wszędzie będą dwucyfrowe.

W większości kraju w poniedziałek temperatury wyniosą od 12-13 stopni na wschodzie i miejscami na północy oraz południu, około 14 st. C w centrum do nawet 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie zanotujemy około 11 stopni oraz na Półwyspie Helskim: około 7 st. C.

Najcieplejszym rejonem w poniedziałek będzie południowo-zachodnia Polska - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Na zachodzie wiatr może być dość silny i w porywach dochodzić do 60 km/h. W Bieszczadach powieje do 55 km/h, a w Sudetach podmuchy osiągną do 90 km/h.

Pogoda nie rozłoży się równo. W nocy wciąż dość ciepło

Choć na południowym zachodzie będzie w poniedziałek najcieplej, pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, przede wszystkim po południu, kiedy powieje mocniejszy wiatr. Kiedy będzie spokojniej, warunki będą obojętne, podobnie jak w centrum przez cały dzień.

Na wschodzie natomiast, ze względu na większą ilość słońca, warunki będą przeważnie korzystne, a rano i wieczorem obojętne.

Z powodu większego zachmurzenia oraz mocniejszych podmuchów wiatru w ciągu dnia w zachodniej Polsce warunki będą niekorzystne IMGW materiał zewnętrzny

Ogólną poprawę warunków odczujemy również w nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy przeważnie będzie sucho i spokojnie. Słaby deszcz może popadać jedynie na północno-zachodnich krańcach Polski.

Cały czas będzie dość ciepło - temperatury przeważnie będą dodatnie, dochodzące do 9 stopni na zachodzie. Przygruntowe przymrozki do -2 st. C mogą wystąpić praktycznie tylko na wschodzie oraz lokalnie w dolinach Karpackich.

"Śniadanie Rymanowskiego": Orban czy Magyar? Wybory na Węgrzech Polsat News