Nieopowiedziany "żart" 29-letniej Ukrainki na lotnisku Chopina w Warszawie zakończył się interwencją straży granicznej. Służby poinformowała obsługa lotniska, która zauważyła na czole kobiety niepokojący napis namalowany szminką. Incydent sprawił, że kobieta nie ruszyła w zaplanowaną podróż.

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku, kilku funkcjonariuszy oraz pracowników sprawdza bagaż podróżnych, pasażerowie przechodzą przez bramki i taśmy rentgenowskie, w tle widoczna kolejka ludzi oczekujących na kontrolę.
Kobieta z napisem na czole postawiła na nogi straż graniczną (zdj. ilustracyjne)foto: Nadwiślański Oddział Straży GranicznejPUSTE

W poniedziałek rano Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Warszawa. Pasażerka z napisem na czole na lotnisku. Chciała zrobić "żart"

Pracownicy ochrony portu zwrócili uwagę na kobietę, która porusza się po lotnisku z czerwonym napisem "bomba" na czole.

Natychmiast poinformowano funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy podjęli w tej sprawie interwencję.

    "Zgodnie z obowiązującymi procedurami kobieta została odizolowana, wylegitymowana oraz skontrolowana wraz z bagażem. Zagrożenia nie stwierdzono" - przekazali mundurowi.

    Sprawca całego zamieszania okazała się 29-letnia Ukrainka, która przyznała, że napis szminką na czole wykonała "dla żartu".

    Nieodpowiedzialny "żart" zakończył się dla dla niej mandatem w wysokości 500 zł. Przewoźnik, z którym kobieta miała polecieć do Zurychu (Szwajcaria), zdecydował dodatkowo, że 29-latka nie zostanie wpuszczona na pokład samolotu.

    "To nie temat do żartów". Straż Graniczna apeluje po incydencie na lotnisku

    Straż Graniczna przypomina, że "bezpieczeństwo w transporcie lotniczym to nie temat do żartów".

    "Każdy sygnał mogący sugerować zagrożenie uruchamia natychmiastowe działania służb i niesie za sobą realne konsekwencje prawne" - dodają mundurowi.

    Strażnicy zaapelowali także o rozsądek i odpowiedzialność, podkreślając, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

