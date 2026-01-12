W poniedziałek rano Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o niebezpiecznym incydencie, do którego doszło na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Warszawa. Pasażerka z napisem na czole na lotnisku. Chciała zrobić "żart"

Pracownicy ochrony portu zwrócili uwagę na kobietę, która porusza się po lotnisku z czerwonym napisem "bomba" na czole.

Natychmiast poinformowano funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy podjęli w tej sprawie interwencję.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami kobieta została odizolowana, wylegitymowana oraz skontrolowana wraz z bagażem. Zagrożenia nie stwierdzono" - przekazali mundurowi.

Sprawca całego zamieszania okazała się 29-letnia Ukrainka, która przyznała, że napis szminką na czole wykonała "dla żartu".

Nieodpowiedzialny "żart" zakończył się dla dla niej mandatem w wysokości 500 zł. Przewoźnik, z którym kobieta miała polecieć do Zurychu (Szwajcaria), zdecydował dodatkowo, że 29-latka nie zostanie wpuszczona na pokład samolotu.

"To nie temat do żartów". Straż Graniczna apeluje po incydencie na lotnisku

Straż Graniczna przypomina, że "bezpieczeństwo w transporcie lotniczym to nie temat do żartów".

"Każdy sygnał mogący sugerować zagrożenie uruchamia natychmiastowe działania służb i niesie za sobą realne konsekwencje prawne" - dodają mundurowi.

Strażnicy zaapelowali także o rozsądek i odpowiedzialność, podkreślając, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

