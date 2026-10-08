"Zostawiła dwójkę dzieci". Śmierć 37-letniej pracownicy szkoły, trwa pilna narada

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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- Muszę zacząć od wyrazów współczucia dla rodziny pracownicy szkoły (...). Zostawiła dwójkę dzieci - przekazał Donald Tusk w kontekście ataku w miejscowości Leszczydół-Nowiny. Szef rządu dodał, że napastnik miał na sobie kask z kamerką. Wcześniej policja informowała, że służby badają wątek rzekomego internetowego wyzwania.

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Pilna narada po atakach w miejscowościach Leszczydół-Nowiny, Sierpc, Ostrołęka.
Ataki w polskich szkołach. Pilna narada, Donald Tusk reagujeAlbert ZawadaPAP

W skrócie

  • Premier wyraził współczucie rodzinie zmarłej 37-letniej pracownicy szkoły i wspomniał, że osierociła dwoje dzieci.
  • Donald Tusk podkreślił bohaterstwo dyrektora oraz nauczycielki, którzy odnieśli rany podczas ataku w szkole, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Premier poinformował, że sprawca ataku miał kask z kamerką, a policja, że istnieje podejrzenie związku z internetowym wyzwaniem.
  • W reakcji na ataki w szkołach zalecono m.in. zwiększenie liczby patroli policji w szkołach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki, oboje odnieśli rany, na szczęście niezagrażające ich życiu (…). Dzisiaj cała Polska, otwiera się w nowym oknie powinna usłyszeć o ich bohaterstwie - wskazał Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie.

Jak podkreślił, pracownicy szkoły "nie zawahali się zaryzykować własnego życia po to, aby nie doszło do jeszcze większej tragedii". - Zadaniem dla rządu, dla mnie osobiście i dla pań i panów ministrów jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, aby zatrzymać albo przynajmniej ograniczyć ryzyka płynące z fali przemocy - powiedział.

Pilna narada ministrów. Donald Tusk reaguje po atakach w szkołach

- Ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie, otwiera się w nowym oknie i nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań, te dramatyczne sytuacje mogą się powtórzyć - dodał, przyznając, że rząd obawia się "naśladownictwa".

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Dorota Hilger

W dalszej części wypowiedzi premier przekazał, że w przypadku ataku pod Wyszkowem mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. - To są rzeczy, które są też transmitowane i promowane w internecie - zauważył.

Wcześniej podinsp. Katarzyna Kucharska z komendy wojewódzkiej policji w Radomiu poinformowała, że policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sprawdzają, czy atak miał związek z internetowym wyzwaniem.

- Proszę nie tylko o to, aby zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły (...). Sytuacja się zmieniła, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, ale w ramach rutynowego patrolu przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz - powiedział.

W ocenie premiera tego typu obecność może okazać się istotna z perspektywy ewentualnych naśladowców. - Będziemy dbali także o to, żeby w każdej szkole była maksymalnie dostępna informacja o telefonach (alarmowych i pomocowych - red.) - zapowiedział Tusk.

Nowe informacje po atakach w szkołach. Tusk: Agresorzy to także ofiary

Szef rządu przekazał następnie, że służby mają powody sądzić, że "agresorzy to także ofiary takiej przemocy psychicznej", zarówno w szkole, jak i w domu.

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Dorota Hilger

Premier przypomniał także w tym kontekście o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, która została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zapowiedział, że parlament ponownie pochyli się nad tą propozycją.

Tusk zwrócił się także do ministrów o "radykalny wzrost działań" jednostek, które zajmują się monitorowaniem internetu. - Będziemy także rozmawiali o metodach szkoleń zarówno uczniów, jak i nauczycieli - dodał, zapewniając, że środki na ten cel zostaną zabezpieczone.

Leszczydół-Nowiny, Sierpc, Ostrołęka. Ataki w szkołach

Pilna narada ministrów i przedstawicieli służb została zwołana w związku z dwoma atakami, do których doszło w ostatnich dniach w polskich szkołach. W środę 19-letni uczeń ranił nożem dziewięć osób w zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Ranni trafili do szpitali, ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo.

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W czwartek rano z kolei 15-letni nożownik wtargnął do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem. Były uczeń placówki zranił trzy osoby - woźną, dyrektora oraz nauczycielkę. Po kilkudziesięciu minutach mazowiecka policja poinformowała o śmierci 37-letniej pracownicy szkoły.

Dzień wcześniej policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. U chłopca "znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak". Uczeń został zatrzymany po zgłoszeniu jednego z nauczycieli z miejscowej szkoły.

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