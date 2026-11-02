W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki relacjonuje, że prokurator Andrzej Piaseczny groził mu zatrzymaniem za wtargnięcie do gmachu Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę w Senegalu i wrócił do kraju w związku z napiętą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz protestami przed jego siedzibą.

Wzrost napięcia w TK nastąpił po ogłoszeniu przerwy w pełnieniu funkcji przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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O wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym w nocy z piątku na sobotę jako pierwszy pisał portal Niezależna. W rozmowie z Kanałem Zero szef KPRP Zbigniew Bogucki zrelacjonował, jak wyglądała noc w TK.

- Jak rozumiem, prok. Andrzej Piaseczny przyjechał do TK po telefonie Macieja Berka, otwiera się w nowym oknie. Nie wiem, czy to on dzwonił bezpośrednio, czy przez jakiegoś pośrednika. Piaseczny nie przyjechał sam, jak prokurator z umundurowanymi policjantami, tylko z ludźmi w kominiarkach - mówił w Kanale Zero.

Zgodnie z relacją prok. Piaseczny miał podejść do Boguckiego i stwierdzić, że "nie ma immunitetu i zostanie zatrzymany". - To niech pan spróbuje - miał odpowiedzieć szef Kancelarii Prezydenta.

Zbigniew Bogucki ujawnia: Prezydent Nawrocki dostał dziwną propozycję

W porannej rozmowie Zbigniew Bogucki dodał, że prezydent otrzymał od służb zabezpieczających budynek TK propozycję wejścia do instytucji bocznym wejściem, od strony Kancelarii Premiera.

Szef KPRP określił tę propozycję jako "dziwną". Tłumaczył, że "prezydent powinien wjeżdżać od frontu a nie od zaplecza". - To jest chyba naturalne - wskazywał.

- Było to motywowane tym, że z przodu są ludzie. Nie ma wątpliwości, że ci ludzie rozstąpiliby się przed prezydentem Nawrockim. Kordony policji powinny się rozstąpić wtedy, kiedy prezydent podjeżdża. W momencie, kiedy jest komunikat, że jedziemy tam z szefem BBN-u, okazuje się, że jednak tej zgody nie ma - tłumaczył.

Trybunał Konstytucyjny. Prezydent przerwał lot do Senegalu, pilnie wrócił do kraju

Wzrost napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego nastąpił w piątek wieczorem, po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, otwiera się w nowym oknie i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Doprowadziło to do protestów przed siedzibą instytucji. Na miejscu pojawiła się policja.

W związku wydarzeniami Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie przerwał lot do Senegalu, otwiera się w nowym oknie i po konsultacjach przyjechał do siedziby TK. W sieci opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między współpracownikami prezydenta i osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje przebiegu zajścia.

Premier stoi na stanowisku, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem". Przypomniał, że Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga z ośmioro wybranych sędziów TK.



