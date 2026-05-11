"Dziś czeka nas dość dynamiczna pogoda. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju utrzyma się jeszcze więcej słońca" - napisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na profilu na Facebooku. Z czasem pogoda zdecydowanie się pogorszy.

Wszystko zmieni się w południe. Front ruszy w wędrówkę

W poniedziałek pogoda będzie pod wpływem niżu Doreen, który "od godzin okołopołudniowych będzie się przemieszczać nad północno-zachodnią częścią kraju" - prognozuje IMGW.

Wraz z tym niżem poruszać się będzie chłodny front, niosący deszcze i burze w wielu miejscach. "Burze mogą dziś występować na znacznym obszarze kraju" - podkreślają eksperci w prognozie. Zaczną się one rozwijać w okolicach południa, a najwięcej pojawi się ich po południu i wieczorem.

Podczas burz możliwe będą opady do 10-20, a lokalnie do 25-30 litrów wody na metr kwadratowy, do tego drobny grad o średnicy do około 2 centymetrów. Burze przyniosą też silne porywy wiatru, dochodzące nawet do 60-80 km/h.

Burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i lokalnym gradem w poniedziałek mogą się pojawić w wielu miejscach WXCharts materiał zewnętrzny

Zagrożonych burzami będzie wiele regionów. Z tego powodu wydano ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla następujących województw:

centralnej i wschodniej części pomorskiego ;

większości warmińsko - mazurskiego (bez powiatów na wschodzie);

kujawsko - pomorskiego ;

większości mazowieckiego (bez terenów na wschodzie);

zachodniej połowy wielkopolskiego ;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego ;

południowo-zachodniej części lubelskiego ;

podkarpackiego ;

małopolskiego ;

śląskiego ;

opolskiego ;

większości dolnośląskiego (bez krańców zachodnich).

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 14:00 i utrzymają się do godz. 22:00 i 1:00.

Niespokojnie, ale ciepło. Miejscami powyżej 20 stopni

Choć pochmurny, deszczowy i burzowy w wielu miejscach poniedziałek mimo wszystko będzie ciepłym dniem. Temperatury wyniosą od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 st. C na południowym wschodzie.

Najchłodniejszymi rejonami będą Wybrzeże oraz tereny podgórskie, gdzie można się spodziewać wartości w okolicach 15-18 stopni.

Pogoda w poniedziałek będzie nieprzyjemna i miejscami niebezpieczna, choć temperatury przeważnie będą wysokie WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie silny nie tylko podczas burz - miejscami podmuchy mogą osiągać około 60 km/h, a od koniec na północnym zachodzie do 65 km/h. Bardzo mocno powieje w górach: w Sudetach porywy dojdą do 70, a w Karpatach do 80 km/h.

Niespokojna pogoda czeka nas również po zmroku. Szczególnie w pierwszej połowie nocy utrzymają się burze z silnym deszczem, zwłaszcza na południu. Rano wysoko w górach może jeszcze spaść deszcz ze śniegiem i śnieg.

