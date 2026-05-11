Zostało nam kilka ostatnich godzin spokoju. Wiemy, kiedy nadciągną burze
Spokojnie będzie tylko do południa, potem zaleje nas fala burz. Niż Doreen sprowadzi je do wielu miejsc Polski, wraz z ulewami i lokalnym gradobiciem. Powieje też silny wiatr, dochodzący do 80 km/h. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia dla zdecydowanej większości województw.
"Dziś czeka nas dość dynamiczna pogoda. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju utrzyma się jeszcze więcej słońca" - napisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na profilu na Facebooku. Z czasem pogoda zdecydowanie się pogorszy.
Wszystko zmieni się w południe. Front ruszy w wędrówkę
W poniedziałek pogoda będzie pod wpływem niżu Doreen, który "od godzin okołopołudniowych będzie się przemieszczać nad północno-zachodnią częścią kraju" - prognozuje IMGW.
Wraz z tym niżem poruszać się będzie chłodny front, niosący deszcze i burze w wielu miejscach. "Burze mogą dziś występować na znacznym obszarze kraju" - podkreślają eksperci w prognozie. Zaczną się one rozwijać w okolicach południa, a najwięcej pojawi się ich po południu i wieczorem.
Podczas burz możliwe będą opady do 10-20, a lokalnie do 25-30 litrów wody na metr kwadratowy, do tego drobny grad o średnicy do około 2 centymetrów. Burze przyniosą też silne porywy wiatru, dochodzące nawet do 60-80 km/h.
Zagrożonych burzami będzie wiele regionów. Z tego powodu wydano ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla następujących województw:
- centralnej i wschodniej części pomorskiego;
- większości warmińsko-mazurskiego (bez powiatów na wschodzie);
- kujawsko-pomorskiego;
- większości mazowieckiego (bez terenów na wschodzie);
- zachodniej połowy wielkopolskiego;
- łódzkiego;
- świętokrzyskiego;
- południowo-zachodniej części lubelskiego;
- podkarpackiego;
- małopolskiego;
- śląskiego;
- opolskiego;
- większości dolnośląskiego (bez krańców zachodnich).
Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 14:00 i utrzymają się do godz. 22:00 i 1:00.
Niespokojnie, ale ciepło. Miejscami powyżej 20 stopni
Choć pochmurny, deszczowy i burzowy w wielu miejscach poniedziałek mimo wszystko będzie ciepłym dniem. Temperatury wyniosą od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 st. C na południowym wschodzie.
Najchłodniejszymi rejonami będą Wybrzeże oraz tereny podgórskie, gdzie można się spodziewać wartości w okolicach 15-18 stopni.
Wiatr będzie silny nie tylko podczas burz - miejscami podmuchy mogą osiągać około 60 km/h, a od koniec na północnym zachodzie do 65 km/h. Bardzo mocno powieje w górach: w Sudetach porywy dojdą do 70, a w Karpatach do 80 km/h.
Niespokojna pogoda czeka nas również po zmroku. Szczególnie w pierwszej połowie nocy utrzymają się burze z silnym deszczem, zwłaszcza na południu. Rano wysoko w górach może jeszcze spaść deszcz ze śniegiem i śnieg.
