Zostało nam kilka ostatnich godzin spokoju. Wiemy, kiedy nadciągną burze

Jakub Wojciechowski

Spokojnie będzie tylko do południa, potem zaleje nas fala burz. Niż Doreen sprowadzi je do wielu miejsc Polski, wraz z ulewami i lokalnym gradobiciem. Powieje też silny wiatr, dochodzący do 80 km/h. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia dla zdecydowanej większości województw.

Burze z ulewami i gradem nad Polską. W poniedziałek spokojnie będzie tylko na zachodnich i wschodnich krańcach Polski
W poniedziałek burze opanują zdecydowaną większość kraju. IMGW wydał z tego powodu wiele ostrzeżeń pierwszego stopniaMieczysław Michalak/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Dziś czeka nas dość dynamiczna pogoda. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju utrzyma się jeszcze więcej słońca" - napisali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na profilu na Facebooku. Z czasem pogoda zdecydowanie się pogorszy.

Wszystko zmieni się w południe. Front ruszy w wędrówkę

W poniedziałek pogoda będzie pod wpływem niżu Doreen, który "od godzin okołopołudniowych będzie się przemieszczać nad północno-zachodnią częścią kraju" - prognozuje IMGW.

Wraz z tym niżem poruszać się będzie chłodny front, niosący deszcze i burze w wielu miejscach. "Burze mogą dziś występować na znacznym obszarze kraju" - podkreślają eksperci w prognozie. Zaczną się one rozwijać w okolicach południa, a najwięcej pojawi się ich po południu i wieczorem.

Podczas burz możliwe będą opady do 10-20, a lokalnie do 25-30 litrów wody na metr kwadratowy, do tego drobny grad o średnicy do około 2 centymetrów. Burze przyniosą też silne porywy wiatru, dochodzące nawet do 60-80 km/h.

Mapa Polski przedstawiająca rozmieszczenie komórek burzowych i intensywnych opadów przelotnych, z największym natężeniem zjawisk na południowym zachodzie oraz wzdłuż północno-zachodniej i centralnej części kraju; kolorowe oznaczenia wskazują miejsca o ...
Burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i lokalnym gradem w poniedziałek mogą się pojawić w wielu miejscachWXChartsmateriał zewnętrzny

Zagrożonych burzami będzie wiele regionów. Z tego powodu wydano ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla następujących województw:

  • centralnej i wschodniej części pomorskiego;
  • większości warmińsko-mazurskiego (bez powiatów na wschodzie);
  • kujawsko-pomorskiego;
  • większości mazowieckiego (bez terenów na wschodzie);
  • zachodniej połowy wielkopolskiego;
  • łódzkiego;
  • świętokrzyskiego;
  • południowo-zachodniej części lubelskiego;
  • podkarpackiego;
  • małopolskiego;
  • śląskiego;
  • opolskiego;
  • większości dolnośląskiego (bez krańców zachodnich).

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 14:00 i utrzymają się do godz. 22:00 i 1:00.

Wiemy, kiedy nastąpi apogeum burz i ulew. Na jednym dniu się nie skończy

Jakub Wojciechowski


Niespokojnie, ale ciepło. Miejscami powyżej 20 stopni

Choć pochmurny, deszczowy i burzowy w wielu miejscach poniedziałek mimo wszystko będzie ciepłym dniem. Temperatury wyniosą od 18 stopni na północnym zachodzie do 23-24 st. C na południowym wschodzie.

Najchłodniejszymi rejonami będą Wybrzeże oraz tereny podgórskie, gdzie można się spodziewać wartości w okolicach 15-18 stopni.

Mapa Polski prezentująca anomalię temperatury powietrza na wysokości 2 metrów, z wyraźnymi strefami dodatnich odchyleń termicznych w centralnej i północno-wschodniej części kraju – najbardziej intensywne kolory wskazują na największe ocieplenie względe...
Pogoda w poniedziałek będzie nieprzyjemna i miejscami niebezpieczna, choć temperatury przeważnie będą wysokieWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr będzie silny nie tylko podczas burz - miejscami podmuchy mogą osiągać około 60 km/h, a od koniec na północnym zachodzie do 65 km/h. Bardzo mocno powieje w górach: w Sudetach porywy dojdą do 70, a w Karpatach do 80 km/h.

Niespokojna pogoda czeka nas również po zmroku. Szczególnie w pierwszej połowie nocy utrzymają się burze z silnym deszczem, zwłaszcza na południu. Rano wysoko w górach może jeszcze spaść deszcz ze śniegiem i śnieg.

