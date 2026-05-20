"Zostałem zapewniony". Szef MON po spotkaniu z amerykańskim generałem

W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował spotkanie z generałem Christopherem Mahoneyem, wskazując, że Polska nadal jest ważnym sojusznikiem i partnerem USA, a opóźnienia dotyczące rotacji amerykańskich sił mają charakter czasowy.

Szef MON zapewnił, że Polska pozostaje w bliskim kontakcie z amerykańskimi władzami, a planowanie rozmieszczenia wojsk USA w Europie przebiega przy udziale polskiej strony.

Wiceprezydent USA J.D. Vance wyjaśnił, że opóźnienia w rotacji wojsk amerykańskich są wynikiem procedur i logistyki, a nie redukcji kontyngentu lub decyzji o zmniejszeniu wojsk w Polsce.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef MON w trakcie briefingu prasowego zapewnił, że Polska pozostaje w "bliskich kontaktach" z sekretarzem Petem Hegsethem, a także innymi przedstawicielami władz w Waszyngtonie.

- Wspólnie będziemy pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkewich i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział - zapewnił.

Jednocześnie Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w trakcie rozmów usłyszał zapewnienie o utrzymaniu obecnych sił wojskowych Stanów Zjednoczonych w Polsce.

- To są bardzo ważne słowa, to jest bardzo ważne oświadczenie, bo to jest pierwsze oświadczenie wydane po całym tym zgiełku związanym z rotacją, jej wstrzymaniem, nie tylko wobec Polski, ale tak naprawdę wobec wszystkich sojuszników europejskich - tłumaczył.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Szef MON zapewnia o braku redukcji

W dalszej części wypowiedzi szef resortu obrony zwrócił uwagę na wypowiedź wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który stwierdził, że w najbliższym czasie dojdzie do zmian logistycznych, a nie redukcji obecności wojsk amerykańskich w Europie.

- To zostało wczoraj potwierdzone. (...) Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy, nie poprzez emocje, nie poprzez jednodniowe jakieś wydarzenia, tylko strategiczną, i żaden szum informacyjny, który czasem powstaje, nie zakłóci tej relacji - zapewnił.

- Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go gen. Alexus Grynkewich - dodał Kosiniak-Kamysz.

Jednocześnie minister obrony narodowej podkreślił, że został zapewniony, że Polska będzie brała czynny udział w całym procesie.

- Departament (Pentagon) pozostaje w bliskim kontakcie z polskimi odpowiednikami w trakcie analizy zapewniającej jednocześnie utrzymanie silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce - stwierdził.

J.D. Vance o żołnierzach USA w Polsce. "To tylko opóźnienie"

Wcześniej wiceprezydent USA kategorycznie zaprzeczył, jakoby Waszyngton podjął decyzję o trwałym zmniejszeniu swojego kontyngentu nad Wisłą.

Starając się wyciszyć spekulacje o kryzysie w relacjach dwustronnych, Vance tłumaczył sytuację kwestiami czysto proceduralnymi i logistycznymi. Amerykański polityk postawił sprawę jasno: - Nie zmniejszyliśmy liczby wojsk w Polsce o 4 tys. żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miało trafić do Polski. To nie jest redukcja. To standardowe opóźnienie w rotacji.

Zastępca Donalda Trumpa dodał również, że podobne przesunięcia harmonogramów wewnątrz Departamentu Wojny są rzeczą naturalną i wynikają z bieżących potrzeb operacyjnych na świecie.

W rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że "to tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski", przyznając jednocześnie, że w kwestii ostatecznego kształtu i liczebności kontyngentu Stany Zjednoczone "nie podjęły ostatecznej decyzji".





Drony nad Hrubieszowem. Mieszkańcy przerażeni. Wojsko: To ćwiczenia Polsat News