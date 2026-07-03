W skrócie Dr hab. Sławomir Patyra, który został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm w czerwcu, napisał do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania.

Kadencja poprzedniego sędziego Andrzeja Zielonackiego zakończyła się 28 czerwca, ale Patyra nie objął jeszcze obowiązków, ponieważ prezydent nie odebrał od niego ślubowania.

Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetem Radomskim oraz radcą prawnym i członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

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Dr hab. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 11 czerwca. Kandydaturę konstytucjonalisty zgłosili posłowie KO, PSL-Trzeciej Drogi, Lewicy i Centrum. Wcześniej zarekomendowała ją natomiast sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Takiego poparcia, zarówno ze strony izby parlamentu, jak i komisji, nie uzyskał kandydat PiS prof. dr hab. Artur Kotowski.

Wybór sędziego TK był konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego. Mimo że kadencja sędziego Zielonackiego zakończyła się w niedzielę, sędzia Patyra nie objął jeszcze obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania.

Zgodnie z ustawą o statusie sędziów TK, osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odmowa złożenia ślubowania jest zaś w myśl tej ustawy równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK.

Patyra napisał list do Nawrockiego. "Obowiązek zachowania należytej staranności"

Na antenie TVN24 Patyra przekazał, że w piątek zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. - Zwróciłem się dlatego, że uważam, że także z mojej strony istnieje obowiązek dochowania należytej staranności - mówił.

- Uznałem, że skoro od poniedziałku wakat na urzędzie sędziowskim stał się faktem, to chciałbym również w ten sposób zasygnalizować - również opinii publicznej, a także panu prezydentowi, że jestem gotowy do tego, aby w każdym czasie nawiązać stosunek służbowy w TK - kontynuował Patyra.

Patyra o "zwłoce" prezydenta. "Nie przypisuję jej szczególnej intencji"

Pod koniec czerwca szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w rozmowie z RMF FM, że proces wyboru sędziego Patyry "odbył się w przeciwieństwie do procesów czy procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, z zachowaniem zasady indywidualizacji kadencji". Podkreślił zarazem, że kwestia odebrania zaprzysiężenia jest decyzją prezydenta.

Patyra dopytywany, jak w kontekście tego stwierdzenia tłumaczy sobie "zwłokę" ze strony Karola Nawrockiego, powiedział, że zakłada, iż może ona wynikać z "kwestii techniczno-organizacyjnych kalendarza pana prezydenta". - Nie przypisuję tej zwłoce jakiejś szczególnej intencji w tej chwili - mówił.

Prawnik był także pytany, jak długo będzie czekał na zaproszenie od prezydenta - Złożyłem pismo do pana prezydenta dzisiaj, (...) myślę, że przez następny tydzień będę spokojnie oczekiwał na odpowiedź - mówił.

Patyra dopytywany, co zrobi, jeśli nie uzyska w tym czasie odpowiedzi odparł, że nie chce wybiegać tak daleko w przyszłość. - Będę się zastanawiał wtedy, kiedy okaże się, że pan prezydent wyrazi wprost albo w sposób dorozumiany - poprzez brak odpowiedzi, intencję taką, żeby nie wysłuchać mojego ślubowania - powiedział.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Kim jest Sławomir Paytra?

Dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 roku związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na wydziale Prawa i Administracji. Od 2013 roku pracuje także na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem kilku podręczników, a także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Od 2013 roku Patyra jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od tamtego czasu współpracuje także z Krajową Radą Radców Prawnych.

W tej kadencji Sejmu obecna większość nie obsadzała powstających wakatów w TK do marca tego roku. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału, uzupełniając jego skład do ustawowej liczby 15 sędziów. Byli to sędziowie: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska.





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