Do największej od 2003 roku burzy geomagnetycznej na Ziemi doszło w nocy z piątku na sobotę. Była ona efektem silnych rozbłysków na Słońcu, czyli wyrzutów plazmy w przestrzeń kosmiczną. Gdy docierają one do naszej planety, nagle i silnie zmienia się za ich sprawą ziemskie pole magnetyczne. To z kolei powoduje, iż na niebie obserwować możemy zorze polarne.