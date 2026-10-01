W skrócie Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób w ramach śledztwa, obejmującego nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni niepublicznych, w którym jest 97 podejrzanych i łącznie ponad 881 zarzutów.

Śledztwo dotyczy wystawiania fikcyjnych dyplomów oraz zaświadczeń, umożliwiających legalizację pobytu cudzoziemców, a suma korzyści majątkowych z tych działań przekracza 23 mln zł.

W sprawie dotyczącej fałszywych świadectw MBA oraz innych stopni akademickich przedstawiono dotychczas 475 zarzutów wobec 83 osób, zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 176 mln zł i wydano pierwszy wyrok skazujący wobec byłych rektorów i prorektorów.

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W opublikowanym przez Prokuraturę Krajową komunikacie pojawiły się informacje dotyczące zarzutów wobec 11 osób zatrzymanych we wtorek przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Straż Graniczną ws. śledztwa dotyczącego Collegium Humanum.

Sprawa Collegium Humanum. Zarzuty dla zatrzymanych

"Prokurator przedstawił dwóm podejrzanym zarzuty dotyczące założenia oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast pozostałym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej" - podano w czwartkowym komunikacie.

Według ustaleń grupa działała w okresie od początku 2017 roku do co najmniej 24 września 2026 r.

Podejrzani usłyszeli też zarzuty, dotyczące prania brudnych pieniędzy, które miało polegać na przyjmowaniu na konta kontrolowanych przez siebie podmiotów środków pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych. Prokuratura podkreśliła, że "miało to na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie ustalenia ich przestępnego pochodzenia, a w konsekwencji uniemożliwienie ich zajęcia i orzeczenia przepadku".

Prokurator wobec pięciu osób zastosował poręczenia majątkowe w wysokości od 10 tys zł. do 30 tys. zł, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi w postanowieniu osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, a także środka zapobiegawczego w postaci zakazu uczestniczenia w jakiejkolwiek innej roli w pracach wszelkich komisji egzaminacyjnych.

Wobec sześciu zatrzymanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa, we wszystkich jego wątkach, prokurator przedstawił ponad 881 zarzutów, 97 podejrzanym.

Wobec 55 osób skierowano akty oskarżenia, a sześć osób zostało skazanych nieprawomocnym wyrokiem.

CBA i Straż Graniczna dokonały zatrzymań

We wtorek na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Sześć osób zatrzymali funkcjonariusze CBA, a pięć Straży Granicznej.

Zatrzymania miały związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach, które zajmowały się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych.

"Proceder opierał się na transferze fikcyjnych osiągnięć akademickich między uczelniami. Mechanizm polegał na odpłatnym wytwarzaniu fałszywej historii przebiegu studiów oraz pozorowaniu dorobku naukowego" - wyjaśniło CBA. W zamian osoby te uzyskiwały korzyści majątkowe.

Wydawane były również zaświadczenia o statusie studenta, które były wykorzystywane do legalizacji pobytu cudzoziemców, m.in. z Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii oraz Chin.

W tym wątku zatrzymań dokonywało CBA. Osoby te pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach, dwie z nich zarządzały filią zagraniczną uczelni Collegium Humanum. CBA podało, że suma korzyści majątkowych uzyskanych za wystawianie fikcyjnych dyplomów przekracza 850 tys. złotych.



