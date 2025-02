Patrycja Kotecka vs. Krzysztof Brejza. "To jest tak komiczne"

- Na tym filmiku widać, że to współpracownicy obu panów posłów mnie nagrywają. To jest tak komiczne, że trudno to poważnie komentować. Panowie najwyraźniej próbowali odwrócić uwagę od rejterady ministra Adama Bodnara, który uciekł, gdy europoseł Jacek Ozdoba zapytał go przed kamerami zagranicznych mediów o łamanie prawa w Polsce - orzekła Kotecka, nawiązując do przerwania przez posła PiS konferencji prasowej z udziałem prokuratora generalnego.