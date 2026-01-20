Żona Szymona Hołowni rezygnuje z wojska. "Miała takie prawo"
Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwca i prywatnie żona byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, odchodzi z Wojska Polskiego. - Miała prawo, żeby zrezygnować - komentuje w rozmowie z Interią oficer prasowy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk Marcin Boruta.
W skrócie
- Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwca i żona Szymona Hołowni, odchodzi z Wojska Polskiego.
- Oficer prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego potwierdził jej decyzję o rezygnacji, komentując, że takie prawo jej przysługiwało.
- Według ustaleń mediów powodem odejścia miały być względy rodzinne.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP. We wtorek pojawiły się doniesienia, iż żołnierka porzuca wojskowy mundur.
Urszula Brzezińska-Hołownia rezygnuje ze służby. "Miała prawo"
Informację potwierdził w rozmowie z Interią oficer prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk Marcin Boruta. - Miała prawo, żeby zrezygnować z wojska i podjęła taką właśnie decyzję. To jej decyzja - skomentował.
Przekazał także, że obecnie jest w okresie rozliczania się z jednostką, a we wtorek odbył się jej lot pożegnalny.
Informację jako pierwsze podało TVN24. Według ustaleń stacji o odejściu z wojska Brzezińskiej-Hołowni miały przesądzić "względy rodzinne".
Żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska. Była pilotką myśliwca MiG-29
Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych Urszula Brzezińska-Hołownia została przydzielona do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.
Mjr Brzezińska-Hołownia jest jedną z czterech kobiet w Polsce z uprawnieniami pilota myśliwca, służącą w Siłach Powietrznych RP. Żona Szymona Hołowni została uhonorowana nagrodą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych za awaryjne lądowanie z wyłączonymi silnikami.