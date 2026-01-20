W skrócie Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwca i żona Szymona Hołowni, odchodzi z Wojska Polskiego.

Oficer prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego potwierdził jej decyzję o rezygnacji, komentując, że takie prawo jej przysługiwało.

Według ustaleń mediów powodem odejścia miały być względy rodzinne.

Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP. We wtorek pojawiły się doniesienia, iż żołnierka porzuca wojskowy mundur.

Urszula Brzezińska-Hołownia rezygnuje ze służby. "Miała prawo"

Informację potwierdził w rozmowie z Interią oficer prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk Marcin Boruta. - Miała prawo, żeby zrezygnować z wojska i podjęła taką właśnie decyzję. To jej decyzja - skomentował.

Przekazał także, że obecnie jest w okresie rozliczania się z jednostką, a we wtorek odbył się jej lot pożegnalny.

Informację jako pierwsze podało TVN24. Według ustaleń stacji o odejściu z wojska Brzezińskiej-Hołowni miały przesądzić "względy rodzinne".

Żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska. Była pilotką myśliwca MiG-29

Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych Urszula Brzezińska-Hołownia została przydzielona do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Mjr Brzezińska-Hołownia jest jedną z czterech kobiet w Polsce z uprawnieniami pilota myśliwca, służącą w Siłach Powietrznych RP. Żona Szymona Hołowni została uhonorowana nagrodą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych za awaryjne lądowanie z wyłączonymi silnikami.

