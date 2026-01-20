Żona Szymona Hołowni rezygnuje z wojska. "Miała takie prawo"

Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwca i prywatnie żona byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, odchodzi z Wojska Polskiego. - Miała prawo, żeby zrezygnować - komentuje w rozmowie z Interią oficer prasowy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk Marcin Boruta.

Myśliwiec wojskowy podczas startu na zaśnieżonym pasie oraz kobieta o jasnych włosach w jasnej koszuli na pierwszym planie, tło rozmyte z wyraźnym akcentem na samolot i postać.
Urszula Brzezińska-Hołownia podjęła decyzję o rezygnacji z wojska/Filip NaumienkoReporter

Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP. We wtorek pojawiły się doniesienia, iż żołnierka porzuca wojskowy mundur.

Urszula Brzezińska-Hołownia rezygnuje ze służby. "Miała prawo"

Informację potwierdził w rozmowie z Interią oficer prasowy 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk Marcin Boruta. - Miała prawo, żeby zrezygnować z wojska i podjęła taką właśnie decyzję. To jej decyzja - skomentował.

Przekazał także, że obecnie jest w okresie rozliczania się z jednostką, a we wtorek odbył się jej lot pożegnalny.

    Informację jako pierwsze podało TVN24. Według ustaleń stacji o odejściu z wojska Brzezińskiej-Hołowni miały przesądzić "względy rodzinne".

    Żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska. Była pilotką myśliwca MiG-29

    Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych Urszula Brzezińska-Hołownia została przydzielona do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

    Mjr Brzezińska-Hołownia jest jedną z czterech kobiet w Polsce z uprawnieniami pilota myśliwca, służącą w Siłach Powietrznych RP. Żona Szymona Hołowni została uhonorowana nagrodą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych za awaryjne lądowanie z wyłączonymi silnikami.

